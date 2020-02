El Eldense quiere sorprender en Villarreal (S. 17.00 h)

El C. D. Eldense (9º: 30 Ptos.) visita esta tarde (17.00 h) en el Mini Estadi de la ciudad deportiva del Villarreal C. F., al Villarreal C. F. “C” (3º: 39 Ptos.) en el partido de la vigesimocuarta jornada de liga en el Grupo 6 de la Tercera Divisiónde fútbol que dirigirá el saguntino, Antonio Javier Rodríguez Rodrigo.

El Deportivo, tras la victoria del pasado domingo ante el Hércules B (1-0), visita a un Villarreal C que ha ido de más a menos conforme su técnico, Pere Martín, ha ido perdiendo jugadores como Diego Collado y Junehyuk Ahn para reforzar tanto al equipo B o el propio Fernando Niño que ha llegado a ir convocado con la primera plantilla. Aunque se mantiene en los puestos de privilegio, el Villarreal “C” lleva cinco jornadas sin ganar, ha sumado dos de los quince puntos disputados, si bien en su campo, de césped natural, se muestra fiable.

En la alineación titular del Eldense es posible que se vean caras nuevas después de que el central Dani Marín y el extremo Juanma Ruano ya disputaran algunos minutos el pasado domingo. Tampoco sería de extrañar que, tras una semana de trabajo con el grupo, Santi Rico optara por contar con el canterano Cristian Ripoll tras su regreso a la disciplina azulgrana.

El técnico azulgrana no podrá contar con Abdelhadi Khalok por problemas personales, José Alfonso Campos aquejado de un proceso gripal ni con Paco Padilla que arrastra molestias mientras que Pere Martín no podrá contar con Javier Comeras que ha cumplido el ciclo de amonestaciones, aunque recupera a Vadim Murria.