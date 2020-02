El Nueva Elda intentará recuperar terreno perdido (D. 13.00 h)

El Nueva Elda F. S. (6º: 30 Ptos) visita esta mañana (13.00 h) el pabellón “Caja Madrid” de Alcalá de Henares (Madrid) para enfrentarse al Inter Movistar B (4º: 35 Ptos.) en el partido de la jornada 20 de liga en el Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala.

El equipo que dirige David Valverde “Dada” después de haber caído el pasado sábado (3-5) ante el C. D. El Valle, no tiene más remedio que poner toda la carne en el asador si no quiere ver peligrar su presencia en el quinteto de cabeza. Eso sí, enfrente tendrá a un joven equipo, el que dirige Antonio Fernández, que llega a la cita después de golear con contundencia (1-9) al Torrejón Sala Five Play por lo que la victoria no será nada fácil para los eldenses que todavía tienen en el recuerdo el empate a seis de la primera vuelta en Elda.

Dada hará debutar al último fichaje del equipo, el pivot Youssef Hachimi.