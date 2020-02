El Amigos del Tenis de Elda debutó en el Autonómico por equipos Jr. 2020

El equipo del Amigos del Tenis de Elda ha participado por primera vez, en el Campeonato Autonómico por equipos Jr. 2020, disputando los tres partidos de la fase de liga. Aunque no logró clasificarse, cumplió el objetivo de competir por equipos y relacionarse con chicas y chicos de otros clubs. Jugaron frente a C. T. Petrer, C. T. Sax y C. T. 40/15 de Mutxamel. Han formado el equipo: Carlos Molina, Antonio Sánchez, Jorge Rueda y Daniel Román en chicos y en chicas, María Muñoz y Lorena Rico.

Campeonato Comunidad Valenciana equipos veteranos +50

El equipo del Amigos del Tenis de Elda que participa en la 1ª división, estando entre los ocho mejores equipos de la Comunidad Valenciana después de haber conseguido la permanencia, perdió frente al C. T. Valencia, en cuartos de final, después venció a domicilio al Teixereta de Ibi por un contundente 4/1 y este domingo se juega el 5º y 6º puesto en las instalaciones del club eldense frente al C. T. Buenavista de Benissa. Forman el equipo: Antonio Núñez, Jose Luis Pérez, José Moreno, José Joaquín Rueda, José Parreño, Eduardo Alventosa, Juan González, Alberto García, Alberto Poveda, Raúl Romero.

XXIII Open de Tenis Dobles Droguería Benjamín

Se disputa en el Amigos del Tenis de Elda, el más longevo de su open, teniendo una inscripción de 30 parejas en dos categorías tanto chicas como chicos, este fin de semana se disputan los cuartos de final tanto en cuadro de plata como en cuadro final.

X Circuito Mediterráneo/Alicantino de Tenis,

El próximo sábado 15 comienza la 3ª fase en categoría Sub 20, contando con jugadores de gran nivel.

Gala Entrega premios del XLII Circuito Alicantino de Tenis

Cabe recordar que el pasado sábado, el Amigos del Tenis de Elda acudió a la clausura del XLII Circuito Alicantino de Tenis representado por Antonio Núñez organizada y dirigida por Pedro Muñoz, director del Circuito, contando con la presencia del presidente de la FTCV. Asistieron alrededor de 200 personas y las mejores raquetas que han participado.