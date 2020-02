A intentar sumar al calor de casa

El conjunto santiagués recibe mañana al Ciudad de Móstoles, rival contra el que consiguió su primera victoria de esta temporada 2019-2020. El partido se celebrará a las 18:15 horas en Santa Isabel y promete juego vistoso por el perfil de ambas escuadras.

Los de David Rial llegan al encuentro después de una gran victoria a domicilio contra el segundo clasificado de la liga, al ganar 1-3 en Manzanares el pasado sábado y certificar con puntos la mejoría que está experimentando la plantilla desde principios de año. Con Isma todavía en observación, las bajas confirmadas de Alberto Mirás e Iván Beltrán y un Domingos que ya realiza trabajos de balón con el grupo, los compostelanos lucharán con todo para darle una nueva victoria a su afición.

Enfrente tendrán a un Ciudad de Móstoles FS que no lo pondrá nada fácil. Los visitantes encaran la vigésima jornada de esta Segunda División de la LNFS después de perder contra Elche. En puestos altos de la tabla, los de Móstoles mantienen sus aspiraciones de seguir sumando para continuar más cerca de los puestos de playoff.

El técnico del equipo compostelano, David Rial, analizó el choque en la rueda de prensa previa al partido expresando que “ no es una sorpresa que estén en la parte alta de la clasificación. Pese a ser un recién ascendido es quizá uno de los equipos que más y mejor proponen en la cancha a nivel ofensivo. Se encuentran muy cómodos jugando de 4 ya que cuentan con mucha calidad en el pase y desajustan a los rivales gracias a eso. También tienen una plantilla que combina juventud y experiencia, lo que los hace un equipo muy compensado en ese aspecto”.

Noia Portus Apostoli-Manzanares

El conjunto noiés recibe al segundo clasificado de la tabla (sábado, 18:00 horas, Municipal Agustín Mourís) inmerso en una racha de tres partidos sin ganar pero con la convicción y la ilusión de revertir esta situación. Con dos derrotas y un empate en los tres últimos partidos, el Noia Portus Apostoli FS acumula tres encuentros consecutivos sin sumar una victoria en el campeonato liguero. Una racha negativa que se repite por segunda vez este curso, siendo la primera en partidos seguidos en Liga, que suma para que “posiblemente sí”, como asegura Marlon Velasco, los suyos atraviesan el momento más delicado del curso.

Sobre la mala racha de su equipo y los puntos que sí han sumado los que tienen por encima en la tabla, el técnico del equipo noiés señaló que “es normal, cuando no suma más que un punto de nueve los otros equipos van sumando”, afirma Marlon, mostrando aún así que “no es algo que me preocupe, estamos relativamente lejos y tenemos un bagaje de puntos importante”, aunque sin esconder que “necesitamos ganar” para cerrar la permanencia y no desengancharse de la cabeza.

El rival contra el que intentarán hacerlo no es otro que el segundo clasificado, el Manzanares FS. "No son un equipo acostumbrado a perder”, asegura Marlon, una estadística que confía en romper ante “la presión de mantener esa posición” y, sobre todo, porque visitan una cancha ante un equipo como es el Noia Portus Apostoli FS “complicado y respetado por sus rivales”. Las claves para el preparador noiés se encontrarán en “ser competitivos” ante un “equipo muy parecido a Talavera”.