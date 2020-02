El líder regresa al Vero Boquete para recibir a un Bergan del que desconfía

Tras dos jornadas como visitante y en las que saldó sus visitas a los campos del As Pontes y Barco con sendos triunfos y marcando ocho goles (1-3 y 05), el líder Compostela retorna a su feudo del Vero Boquete para medirse este domingo al Bergantiños.

Yago Iglesias no podrá contar con Baleato, sancionado por acumulación de tarjetas. Habrá que ver qué alienación dispone, pues esta semana Brais Abelenda, Miki y Samu no tuvieron más descanso que el de este viernes tras entrenar con la Selección Gallega, con la que además jugarán la próxima semana en Las Rozas ante Euskadi.Por contra, volverá a jugar ante su afición Oscar Primo, que regresó tras su lesión marcando tres goles al Barco, y también Bicho, titular en Valdeorras.

El rival no está, ni mucho menos, en la situación pujante de las pasadas temporadas. Acostumbrado a pelear por el título y disputar play-off, el Bergantiños pelea ahora mismo por poner tierras de por medio sobre los puestos de descenso que ocupó durante muchas jornadas. Yago Iglesias, no obstante, advierte que "nadie va a descubrir al Bergan ahora. Veníamos avisando de que iba a despertar, y lo hizo con una goleada", señaló recordando la manita que le hizo al Alondras la pasada jornada. Todos los que vienen al campo del líder "tienen el reto de ser los primeros en ganarnos en nuestro campo, y el Bergantiños no va a ser menos. Nosotros vamos a intentar seguir siendo ese Compostela reconocible y seguir sumando victorias en casa, que es otro récord que está ahí. Nos no quita el sueño, pero es bonito de conseguir".

Arzúa-Villalbés

Aunque ya no sorprende, el Arzúa quiere seguir en su papel de equipo revelación, prolongando todo lo posible el momento de forma y los resultados que han llevado a los de Alberto López hasta el sexto puesto de la tabla y a situarse a tan sólo tres de los de play-off. El rival a intentar superar será el Racing Villalbés, que visitará el campo de O Viso este domingo (16:30 horas).

Pontellas-Estradense

Asequible salida para puntuar, en teoría, tiene el Estradense. Tras caer ante el Arosa el pasado domingo en su campo, intentarán los de Alberto Mariano recuperar los puntos perdidos en el campo del penúltimo clasificado Pontellas que sólo ha sido capaz de ganar dos partidos en su campo.