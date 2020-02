"Manolo Cadenas me transformó"

Cara a cara, Alberto Entrerríos frente a Manolo Cadenas. "Todo comenzó desde Cadenas. Fue un entrenador esencial en mi carrera. El me transformó. Creo que ya era un buen jugador cuando llegué allí, pero fue él quien me permitió construir mi carácter". El legendario "2" del Ademar y del balonmano español (su camiseta fue retirada por la Federación Española) recuerda con nostalgia su brillante paso por el Palacio Municipal donde durante tres temporadas creció a las órdenes de su rival en el duelo del domingo que abrirá la fase de grupos de la Copa EHF.

Entrerríos, en su actual condición de primer entrenador del Nantes / HBC Nantes

El actual técnico del HBC Nantes tiene en el veterano Cadenas un espejo, un ejemplo, un inspirador. "Es tan apasionado que el tiempo que no pasa en un campo de balonmano lo pasa por teléfono con jugadores, entrenadores ... Y me doy cuenta de que me parezco un poco a él", reconoce entre risas. No ocultan su profunda admiración. De Entrerríos habla del técnico de Valdevimbre desde la admiración: "tienen el orden que les da Alberto. Tienen gran cantidfd de variaciones y saben a qué jugar"



Balaguer y Lazarov, dos de los ex jugadores de la liga ASOBAL ahora en la plantilla gala / HBC Nantes

Dos décadas después se reencuentran banquillo a banquillo, al frente del poderoso Nantes, que aspira a acabar con le hegemonía alemana en la competición, y del ilusionante Ademar, con el inconfundible sello del maestro leonés. Son los protagonistas en la previa de un duelo, pero no los únicos. El "Spanish" Nantes cuenta en sus filas con Gurbindo, lesionado en la actualidad, Valero Rivera, David Balaguer y Antonio García, que también fue dirigido por Cadenas en el cuadro marista.