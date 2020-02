Aprobado, con polémica, el presupuesto municipal para este 2020

El presupuesto general de Linares para 2020 se ha aprobado en la sesión plenaria extraordinaria de este viernes. Los partidos socios de gobierno han sido los únicos que han apoyado las cuentas, y el resto de la oposición ha estado en contra. Aunque la confusión ha reinado en los últimos minutos cuando el alcalde ha preguntado por el sentido del voto y Linares Primero e IU pedían un segundo turno de intervención, que no se ha aceptado puesto que las votaciones estaban ya en curso, precipitando la salida del pleno de la bancada contraria a los presupuestos. Ahí ha estado la polémica criticada, en primer lugar, por los concejales de Linares Primero, Juan Fernández y Juana Cruz. “Es bochornoso que a los representantes de la ciudadanía no se nos dé un segundo turno. No quieren que digamos algunas cosas como lo que se les va a pagar a los tres alcaldes, o la subida de asuntos sociales que no ha sido tal”.

De “cacicada” también ha descrito el pleno extraordinario de hoy el portavoz socialista, Daniel Campos. “Esto no había sucedido nunca. No ha habido ni una sola repuesta a planteamientos muy duros, como los que hemos hecho nosotros, que desmontan sus presupuestos”.

El alcalde, Raúl Caro, invitaba a la oposición a “montar el circo fuera del pleno” y se congratulaba de que los presupuestos se hayan aprobado y que lo que quiere es que se ejecuten, alejándose de polémicas como la que el secretario socialista ha vuelto a recordar en la sesión sobre los sueldos del alcalde y los tenientes de alcalde de PP y Cilu Linares. “No nos gusta entrar en el fango. Ellos ejecutaron en 2018 el 5% nosotros queremos ejecutarlo entero. Creo que seguir hablando de dinero enfanga la política, vamos a decir basta. Campos gana 78.000 euros del erario público, nadie gana más que él. Que deje de poner palos en las ruedas”.

Matiza Daniel Campos que "el alcade miente" y no es tal cuantía la que percibe, si no 60.000 euros (51.000 brutos anuales de Diputación), frente a los 71.362 euros recogidos en los presupuestos para el alcalde y primer y segundo teniente de alcalde, respectivamente. Pero más allá del procedimiento del voto y la dinámica del pleno, resalta de la sesión el poco debate generado. La intervención más larga ha sido la de Daniel Campos justificando su voto negativo, preguntaba a PP y Cilu Linares dónde ha quedado su programa electoral, desmontando iniciativas que no se ven reflejadas en el presupuesto.

Desde Linares primero, Juan Fernández, criticaba el reparto de los fondos DUSI que suponen el grueso de las inversiones externas que llegan al ayuntamiento.

Y, Carmelo Grajera, cuya compañera de IU no ha asistido al pleno por salud, ha mostrado su malestar por la premura en los presupuestos, con escaso tiempo para analizar y proponer alternativas, como mayor inversión en barrios. También echaba en falta la participación ciudadana en su elaboración.

No ha habido respuesta a las críticas y cerraba así su intervención de no más de un minuto la concejala de Hacienda, Noelia Justicia.

Quedan, por lo tanto, aprobados los presupuestos de Linares para este 2020.