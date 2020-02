Educación justifica los recortes en la educación pública en la falta de nuevos presupuestos

El consejero de Educación Enrique Ossorio calificaba este jueves de simple "reajuste" y racionalización del gasto los recortes en la educación pública adelantaba la SER. Este viernes, el director general de Infantil y Primaria de su departamento, Ignacio Martín Blasco, ha explicado que este curso hay más alumnos pero no más dinero porque no hay presupuestos aprobados. Así que han tenido que repartir lo que hay y ha tocado menos para cada uno. Un reparto que, admite, puede haber perjudicado a algunos centros.

La orden fue suya porque, según ha señalado, no hay dinero suficiente para mantener lo que se ingresó a los centros en 2019. "Ese dinero es el que hay, no hay más. Estamos con los presupuestos prorrogados, con lo cual no tenemos más dinero del que ahora podemos gastar. Ojalá pudiésemos gastar más. Cuando se aprueben unos presupuestos, veremos qué dotación económica tenemos".

Martín Blasco ha explicado en la Asamblea que una parte de ese tijeretazo ya se ha revocado: no habrá recorte en el dinero que la Comunidad da a los colegios públicos por alumno matriculado, pero se mantiene el recorte del 5% a los centros bilingües y a los 26 que imparten Primaria y Secundaria, los llamados CEIPSO. Reconoce Martín Blasco que son los más perjudicados, aunque insiste en lo que ya deslizó el jueves el consejero, que no van a tener problemas porque los colegios, dice, tienen dinero de sobra.

La dotación "se bajó 1 euro, de 20 a 19 euros, a los centros de Educación Infantil y Primaria, cantidades que con, con la suma de alumnos, son mínimas", ha insistido. El director general afirma que en la primera línea "estaríamos hablando entre 300 y 400 alumnos, lo que quiere decir que son entre 300 y 400 euros" menos.

Nadie informó de estos recortes a los directores de los colegios, hasta este jueves cuando este alto cargo se reunió con el Consejo de Directores de la Comunidad. Gracias a este recorte la Consejería ha reunido un fondo de contingencia que destinará a aquellos centros que no lleguen a cubrir sus gastos este año.