Vicente Moreno: "Si vemos que hay dudas con Raíllo o pensamos que no puede rendir no estará en el once"

El Real Mallorca jugará el domingo a domicilio en el campo del Espanyol, partido importante. El primer nombre propio es el del central andaluz Antonio Raíllo. Se retiraba lesionado contra el Valladolid, ha sido una incógnita su estado toda la semana, lo sigue siendo pero Vicente Moreno ve así la situación del jugador:

"Raíllo es un jugador importante para nosotros, no lo digo yo, lo dicen sus estadísticas, su rendimiento y sus números y a partir de ahí no se puede ir contra natura, si esta en posibilidad de jugar jugará y si no no lo hará"

Otro jugador con el que se ha activado la posible alerta, por posibilidad de recaer de su lesión es el "Cucho" Hernández, tras sumar minutos en los últimos partidos, los servicios médicos del club han aconsejado que dosifique esa acumulación de minutos"

"Cucho" Hernández, hay que tener cuidado, ha estado mucho tiempo parado, ha tenido una evolución últimamente muy rápida y ha entrado en el equipo, pero no nos tenemos que olvidar de que viene de una lesión muy larga"

Se verán el peor equipo local de la campaña, el Espanyol, como local, y el peor visitante, el Mallorca, como visitante. Un punto de inflexión para las dos plantillas que intentarán a costa de su rival salir de ambas dinámicas negativas.