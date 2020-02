Enrique Maya sobre la oposición municipal: "Intentan demostrar que estamos solos, y no es cierto"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma) resta importancia a las enmiendas presupuestarias aprobadas por la oposición en bloque. Asegura que "un 90% del presupuesto se ha acordado, aunque se quiera trasladar al exterior que no hay acuerdo. Bueno, esto es la política. Se quiere hacer ver la soledad en la que estamos, y no es cierto".

Maya explica que de los once millones que se aprobaron en el pleno de este jueves, diez fueron fruto del acuerdo, y que las enmiendas de la oposición suponen tan solo un millón de euros. El regidor de Pamplona incide en que "ese millón estamos de acuerdo en lo que se había propuesto, pero no lo podíamos apoyar por lo que se quitaba. En concreto, el funcionamiento de Animsa, de los encargos para Animnas, una empresa pública, y la necesidad de un nuevo contrato semafórico que necesita dinero. Lo que habían presentado, por mí, mañana. No es tanto lo que ponen, como lo que quitan".

Queda todavía por decidir a qué se destina el grueso de las inversiones. Uno de los retos serán las IFS, las inversiones financieramente sostenibles, que suponen cerca de ocho millones de euros.