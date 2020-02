Podemos Segovia apuesta por un nuevo Plan Municipal de Drogas que incluya la ludopatía

Podemos Segovia ha propuesto por segunda vez al equipo de Gobierno que actualice el Plan municipal de Drogas incluyendo en él las clasificadas como adicciones sin sustancia, como la adicción al juego o a las nuevas tecnologías, tal y como se ha venido haciendo en otras muchas ciudades de España, como Valladolid, Salamanca, Madrid o Gijón, entre otras.

El Plan Municipal de Drogas de la ciudad de Segovia finalizó en el año 2013, posteriormente se prorrogó en el año 2014 y desde entonces, se espera una nueva edición. “En el año 2014 se prorrogó el plan municipal a la espera del marco normativo autonómico. Este plan fue aprobado por la Junta de Castilla y León en el año 2017, pero Segovia no ha cumplido con sus deberes en esta materia”, ha puntualizado San Juan.

Precisamente por eso, y en el marco de una propuesta relacionada con la ludopatía presentada por el PSOE e IU en el último pleno, Podemos Segovia planteó varias enmiendas al equipo de gobierno para utilizar todas las herramientas que el ayuntamiento tiene a su alcance en esta materia: “propusimos actualizar el Plan municipal de drogas durante este año 2020 e incluir en él la ludopatía y las adicciones sin sustancia para actualizarlo y adaptarlo a las nuevas realidades existentes en nuestra ciudad. El objetivo de nuestra propuesta es poder analizar en profundidad la realidad de este problema de salud pública y poner en marcha acciones efectivas a corto, medio y largo plazo”, explicaba San Juan.

Precisamente por eso, Silvia Martín, la representante de la formación morada en el Consejo Municipal de Salud y prevención de las adicciones ha vuelto a proponer la actualización y ampliación de este plan: “creemos que el Consejo es el contexto perfecto para analizar esta realidad, y elaborar un nuevo Plan Municipal de Drogas y otras adicciones es una de las herramientas más útiles y poderosas con las que puede contar el ayuntamiento para trabajar en este ámbito”, ha afirmado Silvia Martín.

“La respuesta de la concejala responsable de esto en el pleno de enero fue que ya se estaba haciendo, cuando a día de hoy todavía no tenemos constancia de ello. Además, a la propuesta que hemos hecho en el Consejo nos ha contestado que el marco normativo de la Junta de Castilla y León no lo permite, cuestión que no es cierta. En nuestra comunidad, ayuntamientos de distinto color como Salamanca y Valladolid han hecho planes municipales de drogas y otras adicciones ambiciosos, que incluyen en él los problemas de ludopatía y de adicción a las nuevas tecnologías.