Virgen de los Reyes celebra sus 40 años con un concierto en Cartuja Center

La Agrupación Musical Virgen de los Reyes está celebrando su 40º aniversario y con tal motivo este sábado, a partir de las 21:00 horas en el Cartuja Center, va a protagonizar un concierto en el que estará acompañada de varias formaciones musicales y para el que ya se han agotado las entradas. El pasado lunes, en el programa Cruz de Guía, estuvimos hablando sobre esta cita con el director de Virgen de los Reyes, Juan Ramírez.

'Sonando a Sevilla desde 1980' es el título de este espectáculo en el que se narran los 40 años de historia de la referida agrupación musical. Se darán cita escenas en las que participan artistas cercanos a la formación, audiovisuales y, por supuesto, la música de nuestra Semana Santa para hacernos vivir el pasado, presente y futuro de la misma.

Por otra parte, la Hermandad de San Bernardo celebra este domingo a partir de las 10:00 horas la cuarta edición de su carrera solidaria 'Correr es la leche'. El donativo de las inscripciones, 3 euros los dorsales infantiles y 5 los de adultos irá destinado al proyecto Su Casa es la Tuya, que atiende la Fundación Mornese en la Barriada de la Plata. La prueba, que el año pasado congregó a unos 300 participantes, será sobre un recorrido de 2,5 kilómetros o de 5 kilómetros a través de las calles del barrio de San Bernardo.

Otras citas cofrades para el fin de semana

-Sábado, 8 de febrero-

Exposiciones. En la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco) y hasta el 8 de marzo, la del IV Centenario del Gran Poder en horario de lunes a sábado, de 11:00 a 21:00 horas; domingos y festivos, de 11:00 a 18:00 horas. En el Mercantil de calle Sierpes, la del Nazareno de Marchena de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Cultos. Noveno día de la novena a Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas de San Isidoro, función prinicpal de la Quinta Angustia en la Magdalena y quinto día de los quinarios al Señor de la Oración en el Huerto de Montesión en el Convento del Espíritu Santo, al Cristo de la Exaltación en Santa Catalina, al Cristo de las Siete Palabras en San Vicente, a Jesús Despojado en su capilla de la Plaza de Molviedro y al Señor de la Paz del Carmen en la parroquia de Omnium Sanctorum. En la Basílica de María Auxiliadora, tercer día del triduo extraordinario a la Virgen de la Esperanza de la Hermandad de la Trinidad por los 200 años de su hechura.

Besamanos. Sábado y domingo, de la Virgen de la Cabeza en San Juan de la Palma con motivo de su 89º aniversario fundacional.

San Esteban. A partir de las las 20:00 horas en el antiguo Convento de San Agustíon, tendrá lugar el I Encuentro Coral Hermandad de San Esteban a beneficio de la Bolsa de Caridad «Madre de los Desamparados». Los coros participantes son: Coro de Cámara «Altri Canti», Asociación Musical Coro Dabar, Coro de Cámara Contracanto, Four and The Road Quarter y Coro polifónico de la Hermandad de San Esteban.

Sagrada Lanzada. Dentro de los actos de su 425 aniversario fundacional, visita guiada a las sedes que ha tenido la hermandad. En esta ocasión, la Parroquia de San Nicolás de Bari a las 10:30 horas.

El Cachorro. A partir de las 14:00 horas en su casa hermandad, Potaje Solidario a beneficio de su Bolsa de Caridad



Pastoras de Sevilla. Peregrinación a la Parroquia de la Asunción de Almonte con motivo del Año Jubilar del Rocío.

Virgen de la Cabeza. A las 21:00 horas en San Juan de la Palma, tradicional Pregón a cargo de Pedro J. López. Acompañará musicalmente la Banda Juvenil de la Cruz Roja.



Consuelo y Esperanza de Sevilla Este. A partir de las 12:00 horas, II Certamen Benéfico de Bandas. Se pide colaborar con un kilo de alimento. Con la participación de 15 formaciones musicales, el concierto tendrá lugar en la Asociación de Vecinos las Ciencias (c/ Flor de Gitanilla esquina con Flor de Albahaca), aunque si la meteorología fuera adversa se trasladaría a la Parroquia de la Ascención del Señor, en la calle Sendai.



Costaleros. Igualás del palio de la Esperanza de Triana y del misterio de Torreblanca. Ensayo del misterio de San Pablo.

La Roda de Andalucía. Organizada por la Hermandad del Nazareno, celebra sábado y domingo su II Muestra Cofrade.

-Domingo, 9 de febrero-

Exposiciones. En la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco) y hasta el 8 de marzo, la del IV Centenario del Gran Poder en horario de lunes a sábado, de 11:00 a 21:00 horas; domingos y festivos, de 11:00 a 18:00 horas. En el Mercantil de calle Sierpes, la del Nazareno de Marchena de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Cultos. Funciones a Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas de San Isidoro, al Señor de la Oración en el Huerto de Montesión en el Convento del Espíritu Santo, al Cristo de la Exaltación en Santa Catalina, al Cristo de las Siete Palabras en San Vicente, a Jesús Despojado en su capilla de la Plaza de Molviedro, al Señor de la Paz del Carmen en la parroquia de Omnium Sanctorum, a la Virgen de la Cabeza en San Juan de la Palma y, en la Basílica de María Auxiliadora, función del triduo extraordinario a la Virgen de la Esperanza de la Hermandad de la Trinidad por los 200 años de su hechura.

El Valle. A partir de las 10:30 horas en las instalaciones de Équma en Espartinas y organizado por la Diputación de Caridad de la Hermandad, actividad ecuestre con los niños de Autismo Sevilla.

Costaleros. Igualás del palio de Pino Montano, palio de la Carretería, ambos pasos de La Paz, Cristo del Cachorro, ambos pasos de Los Javieres y ambos pasos de San José Obrero. Ensayos del palio del Museo y del misterio de Bendición y Esperanza del Polígono Sur.

Nazareno de Santiponce. A las 12:30 horas en la Plaza de la Constitución de la localidad, certamen de bandas a beneficio de las obras asistenciales de la hermandad. Participan la BM Virgen de las Angustias de Sanlúcar la Mayor, la BCT Amor de Cristo de San Juan de Aznalfarache, la BM del carmen de Salteras Juvenil, la BM Ntra. Sra. de la Soledad de La Algaba, la AM María Inmaculada de Castilleja de la Cuesta y la BCT san Juan Evangelista de Triana.