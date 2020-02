Nuevas confirmaciones para la XXVI del festival internacional BluesCazorla

Nuevas confirmaciones que se unen a Los Lobos, Tommy Castro y la gran Samantha Fish para esta vigesimosexta edición del Festival de Blues de Cazorla. El cartel nos anuncia nuevas estrellas para esta edición de unos de los festivales más importantes de blues del país.

El próximo 9, 10 y 11 de julio, la ciudad de Cazorla volverá a llenar sus calles con el mejor ambiente y sus cuatro escenarios con el mejor sonido del blues.

Judith Hill esta llamada a covertirse en la gran diva del soul / Riff

Y aquí van ya los grandes nombres: la estadounidense Rhiannon Giddens, antiguo miembro de Carolina Chocolate Drops, viene acompaña del músico de jazz italiano Francesco Turrisi para presentar su último álbum hasta la fecha "There Is No Other" (2019), producido por Joe Henry, en el que conexionan diferentes culturas (África América, Medio Oriente, Sur de Europa, Inglaterra) y por el que obtuvo una nominación a los Grammy. Giddens y Turrisi se presentan con un impresionante curriculum, con una gran capacidad de ahondar en el folclore más antiguo y dándole cabida en un mundo moderno impregnándole de frescura.

"Sugaray" Rayford es otro de los grandes confirmados para esta edición. El cantante y compositor americano de soul-blues ha lanzado seis álbumes hasta la fecha, fue premiado como "Artista BMA Soul Blues del año" en 2019 y también obtuvo una nominación a los Grammy con "Somebody save me" como mejor álbum de blues contemporáneo. Su personalidad magnética y su enfoque vocal de la vieja escuela, recuerdan a leyendas como Muddy Waters, Otis Redding y Teddy Pendergrass, cautiva a su público con movimientos de baile que recuerdan al legendario James Brown.

Una de las apuestas más importantes del blues contemporáneo es Nick Moss. Debutando en el n.º3 del Billboard Blues Chart, la revista británica Mojo llego a decir: "El guitarrista y cantante Nick Moss demuestra al mundo sus temibles guitarras y su completa familiaridad con la gran tradición de la música blues de Chicago. En asociación con el armonicista Dennis Gruenling, Moss crea un monstruo de dos cabezas que lleva a la banda a través de originales nítidos". Habrá que estar pendiente de lo que nos tiene que decir cuando llegue a la sierra de Cazorla con su puesta en escena tan personal.

Judith Hill, con únicamente 2 álbumes de estudio en el mercado, está llamada a ser una futura diva del soul. Su historia se ha contado siempre detrás de grandes estrellas como Stevie Wonder, Chacka Khan, George Benson y un largo etc, fue ella quien puso voz a "Heal the World" en el funeral de Michel Jackson con el que ya había trabajado en su última gira "This is it" y Prince le produjo su primer disco en solitario "Back in Time" convirtiéndola en su protegida. Judith Hill será sin lugar a duda, una de las grandes sorpresas del festival.

La combinación perfecta de blues y rock viene de la mano de North Mississipi Allstars. El grupo formado por en 1996 por dos hijos de Jim Dickinson, el legendario productor de Memphis y músico de sesión, Luther (voces, guitarra, cigar box, bajo, batería y mandolina) y Cody (voces, batería, guitarra, percusión y teclado) mas el batería Chris Chew. Su disco debut "Shake Hands With Shorty" (2000) fue nominado a los Grammy como Mejor álbum de Blues Contemporáneo, al igual que su segundo trabajo "52 Phamtom".

The Rad Trads cierran este bloque de confirmaciones, los 5 de Brooklyn crean su propio estilo basado en el Rock and Roll, la energía punk y el alma de jazz. Su mezcla de estilo en comparable a Springsteen, Dylan y Wilco todo ello en un escenario en la que coexisten 5 compositores y cantantes distintos en un perfecto engranaje.

Los abonos ya están a la venta en riffmusic.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y entradas físicas a través de Rick´s Café de Cazorla y Tienda de Moda "Seranto" (Cazorla).