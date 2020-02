Víctor Fernández: "Cada triunfo ahora es un tesoro"

El Real Zaragoza afronta este sábado un nuevo examen en La Romareda recibiendo al Fuenlabrada. Un equipo que ahora está fuera de los puestos de Promoción pero que ha estado toda la temporada entre las seis primeras posiciones y por eso el entrenador Víctor Fernández no quiere confianzas: "Es un equipo muy regular, es un recién ascendido sorpresa que sabe a lo que juega y quqe domina la pelota parada".

El preparador técnico reconoció la importancia que tiene el sumar de tres en tres en casa en estos tres últimos meses de competición: "Todo pasa por hacernos muy fuertes como locales, poco a poco lo estamos consiguiendo, estamos imponiendo nuestro estilo y la gente no está dando energía cuando nos falta",

Para el entrenador zaragocista lo del Fuenlabrada "es otro partido para demostrar que estamos en el camino correcto, pero sin confianzas ni relajación".

Aunque no quiso desvelar el once titular, Víctor Fernández dejó caer la posible titularidad de Álex Blanco y Shinji Kagawa: "No nos tiene que generar ninguna preocupación, todo lo contrario, confianza, seguridad, han hecho muy buenos partidos saliendo desde el inicio".

Por último, el técnico se acordó de la lesión de Javi Ros y no descarta que el equipo se refuerce con un nuevo fichaje: "Nos hizo mucho daño su baja, aporta jugando y cuando no juega. El paso más importante es que no quiero que se fiche por fichar, tenemos que estar convencido de que va a sumar. Por número estamos muy justos".