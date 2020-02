El Conquense se pone a prueba ante el Azuqueca

La Balompédica recibe este sábado a las 16 horas al Azuqueca en partido de la vigésimo cuarta jornada de Liga, partido adelantado para no coincidir con la actuación del Liberbank Cuenca en la Copa EHF.

Los de Ignacio Alfonso llegan a la cita en un pico alto de forma tras las últimas victorias que le han hecho recobrar la sonrisa al equipo y las opciones de aspirar a dar guerra a los de arriba.

Los once goles a favor y los nueve puntos de nueve posibles en los tres últimos partidos son el mejor aval para los conquenses que no deben, sin embargo, relajarse ante el Azuqueca. Los alcarreños son un equipo imprevisible capaz de ganar y de perder con cualquiera. Pese a perder a Borja Cabanillas en el mercado de invierno, uno de sus pilares, mantiene a Paco Tomás (12 goles) y Javier Martín (8), al conquense y ex de la Balompédica Dani Fernández.