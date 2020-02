Rodrigo Cuevas: "Aquellos que no quieren la oficialidad del asturiano nos empobrecen a todos"

Rodrigo Cuevas aterrizará el próximo 14 de marzo en el Centro Niemeyer de Avilés con su último trabajo 'Trópico de Covadonga'. El polifacético artista ya ha agotado el papel a falta de más de un mes. "No esperaba llenarlo tan pronto", asegura en A vivir que son dos días Asturias. Valladolid, Alicante, Santander, Palencia o Benicassim son algunas de las ciudades que disfrutarán de un trabajo que ha contado con la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias para los "audiovisuales. Son fotos del siglo XX y hemos creado unas animaciones impresionantes". Junto a Cuevas compondrán el quinteto los músicos Tino Cuesta, Juanjo Díaz, Rubén Bada y Mapi Quintana.

El éxito no ha cambiado a este artista que continúa viviendo en una aldea de Vegarrionda de 15 habitantes. "Vive xente muy humilde y muy altiva (risas). No por vivir allí te condiciona tu forma de ser. Intento mantener la cordura ya que nadie es más especial que nadie por el trabajo que tenga".

Cuevas asegura que utiliza lo tradicional "como otras cosas como la danza contemporánea o la electrónica. Al final se trata de usarlo como un recurso más y usarlo al mismo nivel que otras artes". Aunque reconoce que es "inevitable que te conozcan por tu mayor éxito", el artista recuerda que su carrera comenzó antes que el famoso Ritmo de la noche que le dio la fama en 2016. "Tuve otro disco llamado 'Yo soy la maga", un dúo que se llamaba 'La dolorosa compañía'; hice cabaret, teatro... Desde los ocho años he estudiado música: estuve en la banda de Oviedo, de Sama..".

Con la primavera cargada de contrataciones y el verano "casi lleno", Cuevas reconoce que en estos cuatro años ha habido una evolución. Su primer trabajo fue 'Electrocuplé' y luego llegaría 'El Mundo por Montera'. "En el primero había mucho cuplé y electrónica con tradicional y en el segundo fue más tradicional aunque era muy cabaretero y con mucho humor. Trópico, que corresponde con el disco 'Manual de Cortejo' es mas serio, más profundo".

El asturianismo que rezuma el artista también se entiende más allá de la región. "No hay mucha diferencia entre la gente de Asturias y de la de fuera. Hablo de cosas asturianas pero son globales; no somos tan especiales ni tan diferentes, somo seres humanos y sus problemas y emociones son las mismos". Sobre la oficialidad también tiene un punto d vista muy claro. "Hay que defender la riqueza en todos los sentidos. Estoy en contra de todos los que nos quieran hacer más pobres. No solo les empobrece a ellos sino a todos", concluye.