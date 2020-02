Zoran Dragic ya ha jugado dos partidos con la elástica baskonista -con el número 30 ya asignado- pero, hasta ahora, había sido imposible presentarlo. Se unió a la expedición del equipo en una escala que hizo entre Atenas y Málaga y ya debutó contra Unicaja. Ayer también jugó -a bastante buen nivel- en Euroliga contra el ASVEL Villeurbanne.

"Estoy muy contento de jugar en Baskonia. Conozco la competición ACB y también la Euroliga y tengo que adaptarme aunque pienso que hemos comenzado con buen pie ganando a ASVEL y haciendo un buen partido en Madrid. Sé que aquí lo único que vale es ganar. Hay que ser mejor día a día", comentó. Firma hasta final de temporada con Kirolbet Baskonia. Tiene dos operaciones graves de rodilla pero ya las ha olvidado.

Sobre Ivanovic señaló que "le conozco de cuando jugué en el Khimki. Creo que es un gran entrenador. Si me pide que me sacrifique en defensa para parar a algún rival, yo no tendré ningún problema porque siento un gran respeto por él. A mí también me gusta atacar pero tengo que hacer lo que me pida el entrenador. Veo bien al equipo porque hay muchos jugadores de gran calidad. Todavía podemos conseguir los objetivos que nos hemos propuesto".

Félix Fernández, Director Deportivo, señaló que "tenemos la problemática de las convocatorias ACB cuando vuelva Henry de su lesión. Pero eso es algo que no nos preocupa ahora porque todavía le quedan unas semanas. Pensamos que el equipo está cerrado aunque nunca se puede decir al cien por cien. Tenemos un partido muy importante y luego un parón porque no jugamos la Copa del Rey. Lo aprovecharemos para entrenar".

Fernández también habló del caso Stauskas, que cometió un grave error el pasado martes al hacer falta personal a Campazzo cuando quedaban sólo 2 segundos para terminar y el partido estaba empatado. "Personalizar en uno no me parece correcto. Hubo otras causas para explicar la derrota. Lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestros jugadores. Sí nos ha preocupado hasta ahora la dinámica que ha ido llevando del equipo, no sólo lo que pueda hacer un jugador. Me gustó el comportamiento del público cuando ayer aplaudió al jugador. En Madrid tuvo un despiste y se arrepintió en el momento. Hay que apoyarle y mirar hacia el futuro, que es lo importante".

El club anunció oficialmente el paso por el quirófano para intervenir el hombro de Luca Vildoza. "La operación salió bien y el plazo de recuperación que esperamos es de tres meses. Hay que ver cómo evoluciona pero esas son cosas que tienen que valorar los médicos, el doctor Mikel Sánchez y su equipo. Hoy le van a dar de alta y se marchará a su casa para empezar la recuperación", concluyó.