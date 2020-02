Torres: no habremos tenido éxito si dejamos una Canarias igual o peor en 2023

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha hecho un profundo análisis de los meses al frente del Ejecutivo regional en una entrevista concedida a la Agencia EFE. Torres asume que no habrá tenido éxito si dentro de tres años y medio las islas siguen en el último puesto del país en los principales indicadores sociales, porque, "indudablemente", dice, no puede devolver cuando termine su mandato una comunidad como la que recibió tras 26 años de CC . “Este gobierno, que llega después de 26 años de presidir la comunidad Coalición Canaria, tiene claro que se va a ser terriblemente exigente con él, y así debe ser. Hemos llegado para cambiar las cosas. El PSOE recibió el mayor apoyo ciudadano en las últimas elecciones y lo dijimos con claridad: hemos venido para mejorar la educación, la sanidad, los derechos sociales, la lucha contra el cambio climático, la administración pública... y a eso yo me voy a entregar. Si dentro de tres años y medio estamos como ahora, o peor, indudablemente no habremos tenido éxito”, explicó Torres.

Por otra parte, el presidente canario ha mostrado su apoyo a la labor desempeñada por la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, quien ha estado cuestionada por los sindicatos debido al aumento de las listas de espera y los anuncios de movilizaciones sindicales. “La Consejería de Sanidad es compleja. Nunca ha estado exenta de polémica, movilizaciones y críticas sociales y de otra índole. Yo he hecho una apuesta por una persona que la está llevando y que procede del mundo social y ha sido una magnífica diputada. Y no lo dice solo el PSOE, sino el resto de las fuerzas políticas. Se está enfrentando a temas como anuncios de huelga, el coronavirus o las listas de espera. Tenemos la voluntad de disminuir las listas de espera y de mejorar la sanidad. Con dificultades, porque siempre ha sido así, creo que se ha ido respondiendo a esos planteamientos”, señaló Torres.