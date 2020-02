El dibujante Little presenta su última obra Eres mi persona favorita

Pablo Rodríguez (Little) ha presentado su última obra Eres mi persona favorita. Un proyecto de libro que surge a raíz de dibujos experienciales realizados por el autor en los últimos años. El libro representa la manera en la que Little conoció el amor, y mediante el dibujo, representa sus sentimientos en los diferentes estados.

Para Little “el amor es sencillo y las personas no. Mi libro trata sobre eso, sobre que los sentimientos pueden ser sencillos, todo lo contrario a lo complejo de las relaciones”. Con el libro Little quiere dejar un mensaje claro, “lo más importante es que el amor y el querer pueden ser cosas muy sencillas”.

Little (Pablo Rodríguez, 1989) es un adulto pequeño o un niño grande que mira al mundo en el que vivimos desde las emociones. Estudió comunicación y gestión cultural. Comenzó a dibujar de manera autodidacta y casi como una necesidad para entender el mundo.