Feijóo: "Haga lo que haga, será lo que queráis que haga"

El presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, sigue deshojando la margarita sobre su futuro y el de la comunidad. En el acto de entrega de carnets a 100 nuevos afiliados, no quiso aclarar si adelantará los comicios ni si él será uno de los candidatos, pero dejó una frase para la reflexión: "No hay necesidad de urgencias, ni nerviosismo. Me siento muy libre de hacer lo que quiera. Haga lo que haga será lo que queráis que haga", sentenció, ante el aplauso y las risas de la plana mayor de la formación y de los nuevos militantes.

Durante su discurso, Feijóo de nuevo apeló a la "unidad" y a la "estabilidad" que ofrecen los conservadores. En este sentido, volvió a cerrar la puerta a una confluencia con Ciudadanos, una fórmula por la que suspiran desde el brazo gallego de la formación gallega.

Así, el presidente de los populares gallegos aseguró que aunque "hay que buscar fórmulas para unir y ganar", esa fórmula "ya esxiste, ya funciona, y es la del PP". Por eso, no cree que haya que hacer "inventos".

Feijóo arremetió también contra el PSdeG, partido al que calificó como "mascota" de Pedro Sánchez, y al Bloque Nacionalista Galego, por actuar, en su opinión, al dictado de los partidos independentistas catalanes y vascos.

Destacó que en el PP caben todos aquellos que quieran a Galicia y a España, una formación que ofrece "entendimiento" y "coherencia". Además, agregó que el PP "no pie carnets, ni los reparte como hacen PSOE, BNG y los populistas".

El presidente gallego se dejó querer en un acto en el que antes que él, los presidentes provinciales de la formación, de un modo o de otro, insistieron en que Feijóo es el "mejor candidato" para afrontar el "reto" de la mantener la mayoría absoluta en la próxima cita con las urnas, "sea cuando sea".