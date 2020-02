Mensaje de tranquilidad y confianza a la plantilla de los nuevos gestores del XCD

Juan Luis Gil Zarzana 'Titín', se reunía unos minutos en La Granja tras el entrenamiento con jugadores y técnicos del Xerez CD. El máximo responsable de la Comisión que se hace cargo de la entidad tras la dimisión de Afición XCD, ha transmitido a la plantilla “tranquilidad y confianza” tras los últimos acontecimientos y les ha pedido el “máximo esfuerzo” posible por su parte para salvar al equipo del descenso.

Juan Carlos Gómez, técnico xerecista, ha explicado que "la charla ha sido corta y nos han transmitido confianza y tranquilidad, que es lo que hay que hacer en estos casos. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner deportivamente lo máximo para sacar esto adelante. Estamos en una situación que no es buena, no estamos en descenso pero sí al límite y no es lo que queremos. Lo que deseamos es salir de ahí cuanto antes y lo que nos han comentado es que tengamos tranquilidad y confianza, que se están moviendo y están buscando gente y empresas para que aporten".

El entrenador quiere ser optimista a pesar de todo, “ahora mismo, nos han comentado que se van a conseguir ingresos para cubrir todos los gastos de entrenamientos, partidos y desplazamientos. Eso nos lo han garantizado y también nos dicen que están buscando recursos para pagar las nóminas".

Juan Carlos Gómez recuerda que “los problemas los hemos tenido desde el minuto uno, nosotros seguimos entrenando duro, con confianza e intentado pensar en lo que tenemos que pensar, en sacar esto adelante deportivamente y eso empieza ganando el domingo, aunque el partido es difícil por el potencial del Ceuta".