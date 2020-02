Uribe espera un partido "muy complicado" ante el Gerena

El Xerez DFC quiere consolidarse entre los cuatro primeros de la liga y para eso, debe ganar este domingo, desde las desde del mediodía en el José Juan Romero de la localidad sevillana.

Josu Uribe afronta el encuentro desde la tranquilidad que le da contar con todos los jugadores, incluido Zafra, un jugador “importantísimo” para el técnico asturiano, que explica que “la lesión ya la tiene curada, lleva siete semanas de rehabilitación, lo que pasa es que tiene miedo a romperse, si se pone bien para los últimos tres meses de competición, junto a Antonio Sánchez y Mika, nos puede dar la vida”.

El entrenador del Xerez DFC cree que el del domingo será un partido “muy complicado, por la forma de jugar del Gerena y por su campo, aunque no será una excusa. Es un bloque jovencito pero muy intenso, que en su casa le ha ganado al Puente Genil, ha empatado con el Lucena y al Ceuta le dio muchos problemas. A los tres de arriba que les han visitado les ha costado muchísimo puntuar”.

Jugar en un campo de dimensiones pequeñas y de césped artificial, no le beneficiará a su equipo, pero “hay que jugar en todos los lados”, dice el asturiano, que ha visto los partidos ante el Ceuta y Lucena de su próximo rival y “les compitieron como leones”.

El equipo defiende este domingo su puesto de liguilla, pero estar en esas posiciones aún no inquieta al técnico, “porque yo quiero estar ahí el último día, quiero tener a todo el equipo disponible y tranquilidad para poder competir y hacer las cosas bien. Es bonito verte en la tabla entre los cuatro primeros, pero ahora no es lo más importante, no tenemos que volvernos locos”, concluye.