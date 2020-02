Comienza el espectáculo

"El mejor premio es competir para intentar ganar" Manolo Cadenas lo tiene claro. Cuando uno de sus equipos comienza una competición es para llegar lo más lejos posible con independencia del nivel de los rivales que en este caso es elevadísimo

HBC Nantes, SC Magdeburgo, Gorenje Velenje y el propio ABANCA Ademar completan un grupo de la Copa EHF donde el favoritismo recae sobre los franceses y los alemanes que tienen serias opciones de estar en la final de Berlín. De hecho para el primer rival del equipo marista es un objetivo prioritario.

Tras la victoria en Irun contra el Bidasoa (23-27) al ABANCA Ademar le ha tocado de nuevo hacer las maletas porque el debut en competición europea se producirá este domingo a partir de las 17.00 horas en la pista del Nantes. Eso sí la expedición marista ha tenido un viaje relativamente cómodo. El despertador sonaba a las cinco de la mañana para viajar en autobús hasta Madrid y de ahí un vuelo directo que dejaba al equipo en la localidad francesa entorno a la una del mediodía. Comida, siesta y entrenamiento de dos horas en un pabellón anexo al Palais des Sports,escenario del partido. Manolo Cadenas sólo ha dispuesto de dos sesiones de trabajo para preparar el debut en Europa.

Hablar del Nantes es hacerlo de uno de los históricos del balonmano francés y de uno de los equipos más potentes de la Lidl Starleague. El equipo galo es el segundo clasificado sólo superado por el todopoderoso París Saint Germain del español Raúl González

Con Alberto Entrerrios en el banquillo (leyenda del ademarismo) el equipo francés atesora mucha calidad en su plantilla. La "armada española" formada por Valero Ribera, Balaguer, Antonio García y Eduardo Gurbindo le dan al Nantes la riqueza táctica de la que pueden presumir los jugadores españoles. Pero la relación de grandes jugadores no se queda ahí. En la portería Demoulin y el danés Nielsen son una garantía. En la primera línea Nyokas y el macedonio Lazarov, por el que no pasan los años, son sinónimo de gol y en el pivote el bosnio Burec y el francés Tournat también demuestra su nivel. A esto hay que unirle una afición entregada. El Palais de Sports con capacidad para 6000 espectadores se llena todos los días y el domingo no va a ser una excepcion. De hecho conseguir entradas en partidos importantes es díficil ya que se suele colgar el cartel de no hay entradas. Un dato que demuestra el poderío del HBC Nantes es su presupuesto sobrepasa los 7 millones de euros

En el capítulo de bajas el Abanca Ademar no podrá contar con Carou y Acacio que no han viajado. En el Nantes Antonio García y Gurbindo son sería duda

HBC Nantes: Deumolin, Valero Ribera, Tournat, Balaguer, Lazarov,Minne, Nyokas

ABANCA Ademar Slavic, Mario López, Galán Carrillo, Marchan, Pedro Martínez, David, Lucin

Palais des Sports Domingo 17.00 horas