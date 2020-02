Clásico y feudo talismán para una Cultural obligada

Para no alargar la peor racha de resultados del curso, la Cultural apunta a un clásico, El Plantío, donde no pierde desde hace trece años y donde en las últimas visitas o reforzó sus convicciones o alargó sus posibilidades en la tabla. De la célebre remontada (de 2-0 a 2-3) que culminó Javier Orodea en 2016 al reciente doblete de Hugo Rodríguez cuando el equipo leonés languidecía pasando por el recital de Benja y compañía en plena subasta por el liderato que acabó desembocando en el histórico ascenso a Segunda. Definitivamente, el feudo castellano es talismán.

El "nuevo" Burgos celebra uno de sus últimos goles / Burgos CF

Le esperarán casi 11.000 espectadores porque, además de que la Cultural por sí misma eleva la expectación, el público local asistirá el enésimo intento de resurrección de su equipo, al que le ha salido rana el inicio de la era Caselli, la millonaria familia argentina convencida de hacer del Burgos CF un conjunto de liga profesional. Sin embargo, tras una potente inversión basada en nombres desfasados (Carlos Martínez, Toché...) y jugadores de su cuerda (Pisculichi, Minutella, Machín, Pizzorno...), su localización habitual en la tabla ha sido la parte baja. Ahora, después de modificar un tercio del equipo, cambiar de entrenador (Salmerón por Estévez) y situar a Michu al frente de la parcela deportiva, por El Plantío creen ver brotes verdes.

Aira medita dar cabida a los últimos fichajes / CYD Leonesa

La Cultural ya no tiene la coartada copera en su manga. Ha tenido tiempo para desconectar y recargar las baterías. También el cuerpo técnico para dar con la tecla y acabar con la sequía de goles (tres jornadas sin marcar) y de puntos. Aira cuenta con más soluciones que hace una semana y podría recurrir a Héctor Hernández para, de la misma manera, recuperar la mejor versión del canario. Ambos conocen el camino porque lo recorrieron de la mano. Será una de las dudas razonables en el once culturalista, que busca nuevo lateral derecho, siendo Ángel Moreno el principal candidato, y pareja de baile para Alfonso en el eje del juego. Debido a que Antonio Martínez no acaba de entrar de lleno en los planes del técnico, Sergio Marcos tendría otra ocasión para despegar. Por su caché y calidad, la situación actual exige al medio manchego, a Kawaya y a Dioni una urgente mejoría en la toma de decisiones.

La expedición leonesa viajará el mismo domingo, momento el que se dará a conocer la lista en la que habrá un descarte toda vez que son seguras las bajas de los lesionados Aitor y Augusto y del sancionado Montes. Cerca de 400 aficionados les empujarán desde una de las gradas del remozado estadio donde el Burgos persigue el segundo triunfo consecutivo que le saque de la zona caliente. La contundente respuesta la semana pasada en Calahorra hará que Salmerón mantenga su formación, que cambiaría hasta en seis nombres con respecto a la ida (4-0) sin Jorge Palatsi, suplente en las últimas jornadas, y con los recién llegados Julio Rico, que salió de una grave lesión, Cerrajería, Miki, Lobato y Alarcón, los dos últimos de la mano del nuevo director deportivo tras su paso por el Oviedo B.

ALINEACIONES PROBABLES:

BURGOS CF: Pedro López; Rico, Undabarrena, Córdoba, Lobato; Miki Muñoz, Cerrajería; Borja, Raúl Sánchez, Alarcón; Juanma.

CULTURAL: Leandro; Moreno, Rodas, Iván González, Castañeda; Alfonso, Sergio Marcos; Kawaya, Luque, Héctor Hernández; Dioni

ÁRBITRO: Palencia Caballero (País Vasco).