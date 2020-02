La Alcarria de Cuenca, protagonista con alma y tierra en las fotografías de Navia

La exposición Alma Tierra recoge una selección de las mejores fotografías realizadas por el fotógrafo José Manuel Navia (Madrid, 1957) a lo largo de su carrera profesional en un periplo que le ha llevado por 25 comarcas naturales de una veintena de provincias en ocho comunidades autónomas de España. Después de pasar por Huesca, la muestra se puede ver hasta el 12 de abril en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca y se completa con un catálogo de 158 fotografías, con un texto del escritor leonés Julio Llamazares, editado por Ediciones Anómalas y Acción Cultural Española, entidad organizadora de esta exposición que da protagonismo a las provincias del interior y que se detiene en sus paisajes y en sus habitantes. En Hoy por Hoy Cuenca hemos conversado con José Manuel Navia en el espacio de La Agenda de los Viernes junto a Jorge Monedero.

Portalrubio de Guadamejud, Olmedilla de Eliz, Castillejo del Romeral (EATIM de Huete) o Priego son algunos de los lugares de la provincia de Cuenca que aparecen reflejados en la exposición Alma Tierra. “La muestra intenta ser una mirada subjetiva pero muy intencionada de un fotógrafo en torno a una serie de comarcas de lo que podríamos llamar la España interior que sufre un problema muy grave desde el punto de vista demográfico, de la despoblación”, explica Navia. “También es un homenaje en un doble sentido, tanto a las personas que ya no están y a un mundo campesino y tradicional que desaparece, como a las personas que todavía resisten y que siguen peleando día a día por mantener vivo y poblar el territorio”.

El fotógrafo dedicó varios días a conocer a los habitantes de cada pueblo. / José Manuel Navia (jmnavia.blogspot.com/)

El autor confiesa que siempre le ha interesado el mundo rural, un ámbito en el que ha trabajado muchos años “en España y fuera de España, pero aquí especialmente”, dice. “Lo que más me ha sorprendido es el desconocimiento que hay por parte de la cultura y de la sociedad predominante, que es la urbana, de lo rural, de cómo es España. Todo el mundo tiene una idea teórica de lo rural y un montón de soluciones, pero en realidad lo que te sorprende cuando, por ejemplo, lees la prensa por la mañana desayunando en el bar de un pueblo o de carretera, son los disparates que se pueden decir, con todo el cariño a veces, desde el ámbito urbano hacia lo rural. Y cualquier solución, si es que la hay, pasa siempre por el conocimiento”, explica Navia quién, criado y educado en una gran ciudad, vive desde hace años en un pueblo de Castilla-La Mancha.

"La muestra intenta ser una mirada subjetiva pero muy intencionada de un fotógrafo en torno a una serie de comarcas de lo que podríamos llamar la España interior". / José Manuel Navia (jmnavia.blogspot.com/)

Sobre los habitantes que se ha encontrado en este periplo que le ha permitido crear a lo largo de años el trabajo Alma Tierra, el fotógrafo asegura que “hay derrotismo, pero también pequeños brotes de esperanza”. “Hay pesimismo porque, es verdad que es un tema del que antes ni se hablaba, cuando la gente ya lo estaba sufriendo y eran conscientes de ello. Entonces hablaban de ello algunos escritores, nos interesábamos algunos fotógrafos, por supuesto algunos demógrafos. Ahora es un tema que está muy en el aire, pero el hablar de ello no lo va a solucionar. Pero hay brotes de esperanza porque hay gente en ese territorio, mayores en muchos casos, pero también jóvenes o de mediana edad, que quieren seguir viviendo ahí. Eso tiene mucha fuerza, es lo que permite que no se haya vaciado del todo. Son pocos, pero son personas y están ahí”.

"Es un homenaje en un doble sentido, a las personas que ya no están y a las que todavía resisten". / José Manuel Navia (jmnavia.blogspot.com/)

Y a esas personas les vemos en las fotografías de Navia que confiesa que “lo más emociónate ha sido cómo la gente lo entiende”. “Es lógico que en el mundo rural haya una cierta desconfianza hacia los que llegamos de fuera intentando explicarles los problemas que tiene y cómo son, que no deja de ser una pedantería tremenda. Sobre todo, porque trasladamos al medio rural las prisas de la gente urbana. Pero si bajas un poco el pistón, si entras un poco en su lenguaje, en su sentido del tiempo, si te explicas, si hablas porque a la gente le gusta hablar, que te sientes con ellos, y si a ti te gusta hablar y escuchar a la vez, entonces hay un momento en el que entienden lo que tú quieres. A partir de ahí todo son facilidades. En caso así ha sido”.

"No podemos llevar a la gente a la fuerza, pero hay que intentar que los que quieran vivir, puedan vivir". / José Manuel Navia (jmnavia.blogspot.com/)

“Sería muy importante que los políticos escuchen lo que de verdad necesita la gente. Que no entren sin más en el lenguaje de la política en el sentido de pedir grandes infraestructuras. No va por ahí. La solución del mundo rural no son las grandes autopistas porque lo que hacen es desarticular y desestructurar más el territorio. ¿Con lo que cuesta una autopista, cuántas pequeñas y medianas iniciativas de tipo cultural, agrícola, ganadero, educativo o sanitario se pueden hacer en los pueblos?”, se pregunta Navia. “Hay que pensar en hacer cosas concretas que faciliten y mejoren la calidad de vida de la gente. En los pueblos solo va a vivir quien quiera vivir. No podemos llevar a la gente a la fuerza, pero hay que intentar que los que quieran vivir, puedan vivir”.

"Hay gente en ese territorio, mayores en muchos casos, pero también jóvenes o de mediana edad, que quieren seguir viviendo ahí". / José Manuel Navia (jmnavia.blogspot.com/)

Navia ha realizado las fotografías de la exposición Alma Tierra en las comarcas de la Alcarria de Cuenca, el Campo de Montiel de Ciudad Real, la Mesa de Ocaña en Toledo, las tierras del Señorío de Molina en Guadalajara; el Sobrepuerto, el Sobrarbe, la Ribagorza y la sierra del Montsec en Huesca, el Maestrazgo de Teruel y Castellón; las Hurdes, los Ibores y Tierra de Trujillo en Cáceres, Hoya de Huescar en Granada, el Concello de Lugo, la Terra de Caldelas en Ourense, los Ancares lucenses y leoneses, la Laciana y el valle del Porma en León, el valle del Corneja en Ávila, el Campo de Alba en Salamanca, la montaña de Palencia, las Tierras Altas de Soria, la Bureba de Burgos, el Campo de Aliste en Zamora y el territorio vaqueiro de Asturias.