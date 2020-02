Lucas Pérez hizo saltar la banca en Mendizorroza. Garitano no lo sacó en el equipo inicial y la primera parte fue plomiza pero, en la segunda, y sin cumplirse un minuto de su estancia sobre el césped, ya hizo el 0-1. Luego participó en el segundo de Burke. Tres puntos que suma el Alavés, cosa que no hace el Éibar y el golaveraje particular se queda en poder de los babazorros. Noche redonda.

El Alavés afrontaba el partido con dos bajas: la consabida de Pina y la inesperada de Roberto Jiménez, que se torció la rodilla en el entrenamiento del jueves y se le diagnosticó un esguince grado 1-2. Y menos mal porque, al principio, quien más quien menos se temía lo peor. La única novedad fue la entrada de Aleix Vidal por Martín ya que ni Lucas ni Ely salieron en el equipo titular. Garitano apostó por un 4-2-3-1 más que por un 4-4-2.

En el Éibar, Mendilibar dejó en el banco a Tejero e Inui para dar la alternativa a Arbilla y Cristóforo. Los dos ya jugaron en Ipurua en la segunda parte del choque contra el Betis del pasado domingo. La mayoría de los jugadores, en cualquier caso, repetían con respecto a esa cita y el dibujo era el mismo por lo que el grupo se sintió cómodo al tenerlo automatizado.

Dio la sensación de que el Alavés empezó un poco más dominador, más que nada porque a los armeros les convenía que fuera el equipo local el que llevara la iniciativa. Sin embargo, los mayores peligros llegaron por las bandas guipuzcoanas y, más en concreto, por las internadas de Arbilla y Cote. Cuando Orellana cogía el balón, también hacía diabluras. La verdad es que pasaba muy poco porque el Alavés apenas creaba peligro.

No es que no rematara sino que ni siquiera llegaba. A excepción de alguna cabalgada de Oliver Burke, nada de nada. Manu rascaba en el centro del campo (se mereció una amarilla) y Fejsa cortaba las acometidas rivales pero nunca la sacaba jugada. Un pase en profundidad de Arbilla que estuvo a punto de rematar Enrich y un disparo de Pedro León fueron las principales ocasiones de los foráneos. En el Alavés, un disparo cruzado de Ximo Navarro que acertó a sacar Dmitrovic.

Pero estaba escrito que la ausencia de Lucas en el once inicial era demasiado atrevida. En menos de un minuto hizo el 1-0 a pase de Joselu. Ya tenía idea de meterlo Garitano porque estaba calentando desde el minuto 40. La reconversión al 4-4-2 sacó a Fejsa del campo y obligó a Camarasa a bajar a la demarcación de medio centro junto a Manu. Precisamente, al capitán le anularon un gol en el 50 por mano de Laguardia.

Con Lucas en el lío y gracias a un gran pase de Aleix Vidal, el escocés Burke hizo el 2-0 con un gran remate en el segundo palo. Al Alavés le salía todo y al Éibar, no. Ni el cambio de Charles por León fue suficiente para encender del todo la chispa armera. También entraron De Blasis y Takashi Inui. Debutó Edgar en medio de todo el jolgorio de Mendizorroza.

El Éibar dominó en los compases finales pero no le dio para la remontada y eso que Orellana hizo el 2-1 en el 83. Los de Garitano terminaron jugando con cinco atrás con la entrada de Martín Aguirregabiria mientras que José Luis Mendilibar no daba crédito a que el tiempo de descuento fuera sólo de 2 minutos. Tres puntos que valen su peso en oro.

Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia, Magallán, Duarte; Manu García, Fejsa (Lucas Pérez, min.46), Camarasa, Aleix, Burke (Édgar Méndez, min.71); y Joselu (Martín, min.83).

Éibar: Dmitrovic; Arbilla, Burgos, Bigas (De Blasis, min.71), Cote; Edu Expósito, Diop, Cristóforo (Inui, min.83), Pedro León (Charles, min.57), Orellana; Enrich.

Goles: 1-0, M.46: Lucas Pérez. 2-0, M.66: Burke. 2-1, M:83: Orellana.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro). Amonestó a los locales Aleix Vidal (min.36), Ximo Navarro (min.74) y Manu García (min.85), y a los visitantes Pedro León (min.53) y Charles (91).

Incidencias: 17.089 personas en las gradas de Mendizorroza, según los datos ofrecidos por el club.