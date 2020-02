La nueva Arandina de los récords busca la octava

La Arandina vuelve a ser un equipo récord. Las siete recientes victorias consecutivas del equipo son la rúbrica. Un gran estado de forma que pondrá a prueba el colista del Grupo VIII, el Atlético Bembibre, este domingo (17:00 h) en El Montecillo.

En la primera vuelta llegó uno de los peores momentos para los ribereños, entrenados por aquel entonces por Jordi Fabregat. Derrota en La Devesa (2-1) que comenzó a dibujar un nuevo escenario en la entidad ribereña.

Ahora, la 26ª jornada en el Campeonato de liga permitirá, si no sana revancha, si la obligación de seguir ganando para optar al play off. El duelo permite a los de Álex Izquierdo demostrarse a sí mismos que no hay vértigo a las cifras y que cada partido ofrece una nueva oportunidad en el camino al objetivo.

Borja Plaza será baja. El resto, a disposición. Mientras en las filas bercianas que dirige David Benavides regresa Alberto Pérez.

Por otra parte, este sábado tanto Numancia B como Burgos Promesas lograban sendos triunfos que los mantendrán al término de la jornada en puestos de play off. Los blanquiazules, que siguen al acecho a un punto, deben ganar a los de David Benavides para mantenerse a la estela.