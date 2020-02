Y llegó la octava

La Arandina sigue al acecho. Los blanquiazules vencieron este domingo a un Bembibre que desaprovechó los malos minutos locales y siguen la estela de Burgos Promesas y Numancia B, que delimitan los playoffs de ascenso y alejándose de un Astorga que con un partido menos ya está a nueve puntos.

Desde los primeros minutos los de Álex Izquierdo se vieron superiores sobre el verde. Embotellaron a los de Benavides en su área y ejercieron muchas aproximaciones de peligro aunque no se tradujeron en excesivas ocasiones de gol. Así, el primer aviso fue en el 8’ por parte de Beli. Remate del ex numantino que sacó Chopo a córner.

Pronto llegó el primer y único tanto de la tarde. Fue en el ecuador del primer tiempo, gracias a un buen desequilibrio de un Yakovlev titular que fue uno de los más destacados este domingo. Centro del estonio y remate de Adeva a las mallas. La renta era positiva pero los blanquiazules quisieron ampliarla. Rubo, uno de los recién llegados, pudo lograrlo en un remate de cabeza que despejó el guardameta visitante. Con superioridad pero sin muchas más oportunidades se llegó al descanso.

Sin sentencia

Comenzó fallona y despistada la Arandina en la reanudación, pero los bercianos no supieron aprovecharlo. Y esa sería la tónica durante los 45 minutos restantes. Aún así, Beli pudo ampliar distancias pero no llegó a concretar su disparo. Los de Izquierdo no despertaban y el empate se temía. Pese a las variaciones desde el banquillo la situación no cambió. Se sufrían las acometidas bercianas, que no suponían remates al área pero sí peligrosos merodeos. Sin mucho más finalizaba el partido, y los locales sumaban los tres ansiados puntos que suponen una gran racha de resultados. Ocho de ocho.

"No valorar lo que estamos haciendo es no ser justo con el equipo"

Álex Izquierdo, en rueda de prensa / Cadena SER

Al término del partido, el entrenador ribereño, Álex Izquierdo, era preguntado por el sector de la grada que sigue sin ver del todo bien al equipo pese a los resultados que está consiguiendo. Izquierdo asimilaba la situación del equipo con la del Villa de Aranda, y hacía hincapié en las declaraciones de su técnico, Alberto Suárez, en la tarde del sábado.

"Mi compañero de profesión Alberto Suárez nos da la clave. Él decía que hay que valorar lo que es el ambiente del Príncipe y lo que es ganar... y aquí es lo mismo, si no valoramos que llevamos ocho victorias consecutivas en un grupo competido, recortar ocho puntos con el playoff, que somos el segundo equipo menos goleado por detrás del Zamora... no es ser justos del equipo", aseguraba.

"No somos tontos, no estamos contentos con ciertos momentos de la segunda parte y nos da rabia no mostrar nuestro mejor momento a la afición, pero que el partido de hoy era difícil también es cierto... ellos llevan más de diez partidos sin perder por más de un gol y no es casualidad, a partir de ahí contento por los tres puntos aunque agridulce por quien no ve las cosas del todo bien, pero sí pido que reflexionemos todos partiendo de que sí hay muchas cosas que mejorar", finalizaba el técnico blanquiazul.