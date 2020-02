Las prótesis recicladas, cada vez más cerca en Osakidetza

No se trata de colocar la prótesis de cadera de un paciente en otro, lo que Osakidetza pretende es conseguir reciclar su base estructural y hacerlo siempre con un límite de lo biológico. Quien nos lo cuenta es Iñaki Gutiérrez, director de BIOEF (Fundación Vasca de Investigación e Innovación Sanitaria), que trabaja en hasta dos programas europeos en los que el Departamento de Salud trata de aportar sus investigaciones en torno a lo reciclado y reciclable en un escenario sanitario, "siempre desde la seguridad del paciente". Gutiérrez reconoce a la SER que en el caso de las prótesis, "lo que se está mirando, fundamentalmente, son recubrimientos que sirvan para asegurar la biocompatibilidad, por un lado, y que favorezcan el reciclado, igual que cuando protegemos una casa le damos determinados recubrimientos para que sea hidrófuga y evacúe la humedad, por ejemplo". En este caso no hablamos de prótesis completas, sino de "reciclar las que menos vida útil hayan tenido y las que están compuestas de materiales menos susceptibles de ser degradados". Todavía es lejano, "y no llegará antes de dos o tres años", pero la investigación está en marcha y el objetivo es "o reciclado o reciclable".

El Departamento de Salud, además, desde BIOEF, baraja "unos veinte dispositivos médicos que podrían ser susceptibles de reciclabilidad de alguna manera" y, como asegura Iñaki Gutiérrez, lo que tratan es de saber "cuáles son los más utilizados y, por tanto, los que de forma prioritaria deben empezar a valorarse". Hablamos de mandos, de telemandos o de aparatos de cirugías. Muchos de ellos ya se reciclan, sobre la base de la esterilización, pero hay otros elementos, como los catéteres "que no dejan de ser tubos que se introducen por las arterias, se usan y se tiran". De ahí que, nos dice Gutiérrez, haya que ver "cómo pueden ser reutilizados sin provocar ningún peligro". Para ello, la clave está en que no se van a quedar como elementos fijos en el cuerpo, sino que los introduces y los extraes "evitando su presencia a medio y largo plazo". Además, están analizando cuáles son los elementos plásticos que, en un centro de atención primaria o en un Hospital pueden ser "derivables a otro tipo de material reciclado, para que el número de deshechos sea cada vez menor".

Iñaki Gutiérrez recuerda, además, que "está en marcha un programa de optimización de pruebas diagnósticas, no desde el punto de vista de la optimización económica, que también, sino desde la lógica de los mejores resultados en salud y la calidad de la asistencia". Asegura Gutiérrez que se están recogiendo registros de cuánto se radia a cada paciente, por ejemplo, y qué consecuencias puede tener para que "realizar una resonancia magnética o un TAC sea una prueba aplicada en casos absolutamente necesarios".