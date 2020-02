"Tengo la convicción de que Alonso será el candidato"

Iñaki Oyarzabal, secretario general del PP en Álava, entrevistado en Hora 14 Euskadi, asegura que "Alfonso Alonso sigue manteniendo contacto con la dirección del PP nacional. En la Junta Directiva del pasado jueves quedó claro que el partido está unido y que tiene un lider y una cabeza que es Alfonso Alonso. Yo creo que va a ser el candidato. El que cuente con el apoyo mayoritario en Euskadi acredita que lo será", ha dicho.

"Independientemente de los apoyos en el contexto actual, Alfonso es el que mejor representa el proyecto constitucionalista y la alternativa al nacionalismo porque el partido socialista ha renunciarlo a serlo", añade.

"No contemplo otro escenario que no sea Alfonso el candidato. Lo demás han sido ruido, 'digitales', confidenciales, que seguramente no facilitan este momento político al PP vasco pero que tenemos que tratar de superarlo. Viendo el partido tan unido, no me cabe duda de que será candiato".

Sobre un posible adelanto electoral, "estamos ya preparando ese escenario". "Todo parece indicar que Urkullu da por finiquitada una legislatura en la que ha fracasado porque no ha cumplido con sus compromisos legislativos"."Hay un runrun para que adelante y no le estallen los casos de corrupción del PNV por contratos y amaños que siempre van dirigidos a empresas de dirigentes del PNV", ha señalado. "Antes de que salten a la palestra y tengan un coste electoral quiere convocar cuanto antes los comicios para que no le pasen factura", ha concluído.