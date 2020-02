El Iberostar Tenerife hace historia y consigue su segunda Intercontinental

El Iberostar Tenerife se presentaba este domingo ante la oportunidad de volver a hacer historia del baloncesto tinerfeño y español. Los jugadores dirigidos por Txus Vidorreta jugaban una nueva final de un torneo internacional, en este caso ante la Virtus Bolonia. La Copa Intercontinental volvería a tener un campeón europeo. Los tinerfeños se habían impuesto en semifinales al Vipers americano, mientras que los italianos habían vencido en las primeras semifinales al San Lorenzo argentino. Previamente, el San Lorenzo se había llevado la lucha por el 3º y 4º puesto tras imponerse al equipo filial de Houston Rockets por el marcador final de 96-90.

El arbitraje tan discutido por su criterio en las semis del viernes era otro de los focos de atención. Puerto Rico, Serbia y Canadá eran las nacionalidades de los tres árbitros de la final. El Iberostar Tenerife, con la baja de Dani Diez por problemas en la zona lumbar, y de Tomasz Gielo por el tema de cupos nacionales (daba de alta nuevamente al vinculado Alberto Cabrera), se presentaba en esta final con el ánimo de "revancha" de lo sucedido el año pasado en la final de la Champions. Enfrente uno de los equipos históricos en el país italiano y en el viejo continente en décadas pasadas. En su palmarés figuran 2 Euroligas, 1 Recopa europea, 1 Champions (ganada precisamente al Iberostar Tenerife), 15 ligas italianas y 8 copas del mismo país. Con jugadores en su filas como Milos Teodosic o dirigidos por Sasha Djordjevic demostraban ser un rival de mucho nivel para los tinerfeños que poco a poco están empezando a codearse con los mejores equipos del viejo continente. No estuvo en las semifinales, pero si salía de inicio, en el quinteto inicial el serbio Milos Teodosic. El quinteto inicial del Iberostar Tenerife tenía una gran novedad, Bogris. El griego, que ya ha salido en más de una ocasión en el quinteto a lo largo de la temporada, sustituia a Gio Shermadini. Lo completaba ese quinteto Marcelinho Huertas, Sasu Salin, Santiago Yusta y Aaron White. El primer parcial de (7-0) de los italianos dejaba claro que la tarea para los jugadores de Txus Vidorreta no iba a ser sencilla. Casi tres minutos de encuentro para ver la primera canasta de los aurinegros, obra de Sasu Salin. Llegando al ecuador de cuarto, el marcador era (7-2). Los nervios eran evidente en los jugadores. Se palpaba la tensión propia de una final. Llegaba Bolonia a sus cinco faltas personales a poco más de tres minutos para la conclusión de cuarto con un pobre (9-4) en el electrónico. La presencia de Gio Shermadini se notaba. Intimidaba y era productivo para el equipo tinerfeño. Anotaba 8 puntos en escasamente seis minutos en cancha. Los primeros diez minutos concluían con canasta sobre la bocina de Iffe Lundberg para poner el (11-16). Nada más comenzar el segundo cuarto, Djordjevic, técnico de los italianos se veía obligado a solicitar tiempo muerto porque tampoco estaba contento de como habían empezado las cosas. Los tinerfeños ponían la máxima renta hasta ese instante con un +5, (15-20). Poco a poco, Lundberg y Salin también calentaban muñecas. De echo el finlandés anotaba el primer triple del CB Canarias para poner nuevamente el +10, (17-27). El juego del Iberostar empezaba a verse sobre el parquet gracias al juego coral de los tinerfeños que demostraban que querían llevarse el titulo. Poco a poco se veían ampliadas las diferencias hasta el +13 (27-40) gracias a un parcial de 5-0 con triple de Aaron White y acción de dos de Konaté. El final de este segundo cuarto registraba un +10, (32-42). Extrañaba ver ese pobre porcentaje en los italianos durante los primeros veinte minutos. Tan sólo dos tiros anotados de once intentados en el bando de Djordjevic. El tercer cuarto comenzaba con dos triples de Marcelinho Huertas, más una acción de bandeja en dos minutos anotando 8 puntos, (40-50). Salin con otro triple más acción posterior de Aaron White ponía el +15, (42-57). Las rachas de Teodosic con pequeños parciales (5-0), recortaban las distancias a los diez puntos, la famosa barrera psicológica en baloncesto, (50-60). Con +13 gracias entre otras cosas a los 15 puntos anotados por Marcelinho Huertas en este acto se llegaba al final de cuarto, (54-67). La mala noticia hasta ese instante las tres faltas que tenía el georgiano Gio Shermadini. Comenzaba el último cuarto, el definitivo. Apenas dos minutos estaba en el banquillo Gio Shermadini con esas tres faltas. Casi cuatro minutos estaba el Iberostar Tenerife sin anotar hasta que lo conseguía Iffe Lundberg. Las acciones de canasta en transición muy rápida de los italianos enojaban a Txus Vidorreta. El equipo tinerfeño no estaba tan fino como en cuartos anteriores. En cinco minutos de este periodo final tan sólo la canasta de Iffe. Lo positivo del acto el bonus rápido de faltas personales al que llegaba el club transalpino. Entraba el choque en los dos últimos minutos con +9 para los aurinegros, (67-76). Marcelinho Huertas anotaba dos tiros libres a cuarenta segundos, (70-78), más los dos de Sasu Salin ponían el definitivo (72-80). El Iberostar Tenerife conseguia su segunda copa intercontinental. Sigue haciendo historia el equipo presidido por Félix Hernández y entrenado por Txus Vidorreta. La próxima semana juega el equipo tinerfeño la Copa del Rey lleno de moral.