La Xunta advierte sobre la Sinfónica: o se incrementan los ingresos o se reducen los gastos

La Xunta de Galicia advierte que la solución a la situación de la Orquesta Sinfónica de Galicia y su proyecto cultural-educativo pasa por aumentar ingresos o bien reducir gastos. Es la disyuntiva que plantea la administración autonómica ante la denuncia del Concello de A Coruña de un nuevo recorte en la aportación de la Xunta al Consorcio para la Promoción de la Música, del que dependen la orquesta y su proyecto cultural/educativo. Este año ha dejado de otorgar 300.000 euros en relación a lo establecido en el convenio suscrito entre Xunta, Concello y Diputación en 2004.

En el programa A Coruña Opina, el director xeral de Políticas Culturais de la Consellería de Cultura, Anxo Lorenzo, ha explicado: "Aquí non hai solucións máxicas, ou ben se ingresa máis, ou ben se gasta menos. Unha entidade que ten este nivel de actividade o que ten que facer é, cos xestores do propio Consorcio, ver que facer con estas dúas vías, aumentar ingresos e aquilatar un pouquiño os gastos".

Lorenzo ha reiterado que la Sinfónica es "la institución externa" que recibe más dinero de la administración autonómica, casi diez millones de euros, lo que demuestra, ha dicho, el compromiso del gobierno Feijóo.

El gobierno municipal no comparte ese planteamiento y pide a la Xunta que entienda el proyecto de la Orquesta no como algo externo y de ámbito sólo coruñés sino de toda Galicia. "Yo aquí tengo que discrepar, el Consorcio de la Música no es una entidad externa, es una entidad de Galicia. No podemos decir que el Camino de Santiago es una entidad externa, es algo connatural a Galicia, pues el Consorcio igual", responde Jesús Celemín, concelleiro de Educación, tras escuchar al portavoz de la Consellería de Cultura.

La inversión de la Xunta ha sido de 2.700.000 euros y su deuda supera los 5 millones desde 2011. El gobierno presidido por Inés Rey ha remitido ya por escrito a la Xunta la petición de reunión de la Comisión mixta del Consorcio para la Promoción de la Música. Un Consorcio que no se ha reunido nunca desde su creación, según ha subrayado la Xunta.

El proyecto formativo

El coordinador del programa SonFuturo de la Orquesta, dirigido a los niños y jóvenes que forman parte de la Orquesta y Coros, pone en valor la labor desarrollada en los últimos años. Se llama Alejandro Sanz: "Siempre nos comparan con el fútbol. Pues esto es como si creáramos en un pequeño sitio como es Galicia, jugadores de élite para el Madrid o el Barça. Para que la gente se haga una idea del nivel de producción y conducción de talento que se consigue con estos proyectos que son motivadores para para los alumnos".

Sanz ha denunciado el deterioro progresivo del Palacio de la Ópera, sede de la Orquesta Sinfónica, es tal que hasta caen hormigas sobre las partituras de los músicos y llueven goteras.

"Independientemente de quién mande o de quién deje de mandar, esta institución necesita unos mínimos", señala el coordinador de la institución. Sanz compara: "Por ejemplo, en el Prado no hay goteras, pues aquí hay goteras; en el Prado no caen hormigas del techo, aquí muchas veces estamos tocando y nos caen hormigas en la partitura. Si tienes una institución que da Cultura y que da conocimientos que dan valor a tu comunidad; que se mantenga, independientemente de quién manda".

Qué está en juego

Los 300.000 euros que no ha liberado la Xunta para este año han supuesto la suspensión de las becas a la excelencia para que alumnos del Consorcio para la Promoción de la Música completen su formación en el extranjero. Estas ayudas estaban vigentes desde 2016.

Según el gerente de la OSG, Andrés Lacasa, la entidad está saneada y ha lanzado un mensaje de tranquilidad en relación al programa Resuena y la aportación económica de Abanca. Señala Lacasa que están haciendo una evaluación y un diagnóstico de los casi siete años que lleva en vigencia la iniciativa.

El presidente del comité de empresa, Mihai Tanasescu, ha incidido en el incalculable retorno de todo lo que ofrece la Sinfónica de Galicia y ha apelado a que las administraciones busquen una solución que no la ponga en peligro.

300 personas dependen directamente de la OSG, 600 niños y jóvenes forman parte de la Orquesta Joven y de los Coros infantil y joven y cerca de 24 mil escolares asisten cada curso a los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Un tesoro que nadie puede permitir que desaparezca o sufra una merma en su excelencia.