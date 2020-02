Isabel Pardo de Vera marca la primavera de 2021 para la llegada del AVE

En una entrevista en la Cadena Ser, la presidenta de ADIF pone fecha al comienzo del servicio del AVE a Galicia, “si las pruebas a Puebla de Sanabria van tan bien, y en los próximos meses ponemos en servicio ese tramo desde Pedralba, calculo que en primavera de 2021 podríamos tener puesta en servicio de la línea, a no ser que haya alguna incidencia gorda durante las pruebas, posibilidad que cada vez se minimiza más”.

Isabel Pardo de Vera se muestra optimista “desde la solvencia técnica” en lo que respecta a la llegada de la alta velocidad a Galicia; asegura sentirse muy orgullosa del equipo que está desarrollando el proyecto.

Durante la entrevista explica las actuaciones que estos meses está desarrollando el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y que tienen que ver con la finalización de las pruebas del sistema RTMS del tramo Zamora-Pedralba hasta Puebla de Sanabria, “las pruebas van muy bien”. Cuando se ponga en marcha ese tramo “en mayo o junio” supondrá una reducción de cincuenta minutos en el trayecto a Madrid. A lo largo de este año se probará también desde Puebla de Sanabria hasta Ourense para conseguir en 2021 la puesta en marcha del servicio.

Isabel Pardo de Vera añade que se va a implantar el sistema RTMS nivel 2 a lo largo de todo el trazado para optimizar las prestaciones de la línea que admite una velocidad de 300 kilómetros por hora, 100 más que el sistema ASFA.

La puesta en marcha de ese sistema definitivo en el momento de instalación de la línea ralentiza los plazos pero, a la larga, supone un avance porque “instalar el RTMS con la línea en explotación es un calvario para los técnicos”.

Sobre los tiempos futuros de los viajes calcula que el Madrid-Ourense durará 2:15 minutos; Madrid-Santiago 2:40 y a partir de ahí media hora más a A Coruña. La duración dependerá también del número de paradas y de las ofertas de los operadores. En este sentido, adelanta que la explotación de la línea a Galicia, dentro del proceso actual de liberalización, ha despertado “un gran interés, también hay interés en los servicios trasversales y en todos los sectores, no solo en el ferroviario, también el financiero o el aéreo que quieren entrar un sector que es muy atractivo. Las solicitudes han superado con mucho la capacidad que podemos dar”.

Las tensiones con la Xunta

Preguntada sobre la polémica que rodea siempre la llegada del AVE y sus plazos en Galicia, la presidenta de ADIF opina que no se trata de “una actitud constructiva y que tiene una intencionalidad política porque el AVE es ya una realidad”. Se pregunta por qué la Xunta no mantuvo esa actitud demandante en el pasado “cuando hubo paralizaciones” e incertidumbres ciertas sobre este y otros proyectos de alta velocidad; “en ese momento se podía haber hecho algún trabajo desde la Xunta”, lamenta. Pardo de Vera reconoce que esas polémicas le dan pena porque “generar incertidumbre sobre una realidad perjudica al ciudadano, el conflicto no aporta nada”.

En este sentido, se muestra dispuesta a estudiar la propuesta de la Xunta de crear una comisión de seguimiento aunque, en su opinión, no tiene sentido porque “el AVE a Galicia es ya una realidad”. “Nunca ha habido ninguna comisión del AVE solicitada por la Xunta cuando hubo riesgo sobre la ejecución de las obras en otros periodos y yo en ADIF llevo bastantes años”, explica. Por eso, le causa dudas la intencionalidad de la comisión, “no sé si se pretende incitar alguna duda, yo desde luego, no tengo problema en dar todas las explicaciones, la máxima en ADIF en este periodo es la transparencia y la comunicación”.

En cuanto al desarrollo de las estaciones intermodales, cuenta que se están ejecutando sin problemas, la única dificultad es la clausula del convenio de Santiago que limita la construcción de la intermodal a superar los 3,5 millones de viajeros.