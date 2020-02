Victoria de raza del Xerez CD

XEREZ CD 2 - AD CEUTA 0

El Xerez CD ha logrado ganar al Ceuta en La Granja, suma tres puntos importantísimos y se da un chute de moral extraordinario para lo que queda de liga que es mucho. El equipo de Juan Carlos Gómez tuvo fe, coraje y mucha ambición y jugó bien al fútbol, tuteando a uno de los mejores equipos de la categoría, a un claro aspirante a jugar la liguilla que llevaba una vuelta entera sin perder lejos del Alfonso Murube

El encuentro no estuvo exento de polémica, expulsiones, un gol anulado al Ceuta que pudo suponer el empate por un fuera de juego más que dudoso y por si fuera poco, suspensión del encuentro por, al parecer, insultos racistas de un grupo de aficionados a uno de los jugadores ceutíes.

La victoria del Córdoba B ante el Arcos CF obligaba al Xerez CD a sumar los tres puntos si no quería verse superado en la tabla por el filial y pendiente del encuentro del Pozoblanco, que arrancaba a la misma hora. Gestionó muy bien esa presión el equipo xerecista, a pesar de que el dominio durante el primer tramo del partido fue para el Ceuta. En el minuto 6 fue Castro el primero en probar fortuna, aunque su disparo se marchó muy desviado. Lo seguía intentando el equipo de Romero, que no parecía tener su día en los metros finales. David Camps no llegó a la pelota tras un disparo de Nané que tocó en Revuelta. Benji a la media hora de partido lo intentó de fuerte disparo pero el balón salía fuera por poco.

Estaba bien el Ceuta, pero Borja se sacó de la chistera un golazo espectacular desde justo la misma línea divisoria. El delantero, fundamental en este equipo, levantó la cabeza, vio adelantado al portero y se inventó un disparo que fue justo a la escuadra de la portería, donde nunca podía llegar Jesús Romero y eso que lo intentó. Gol de bandera y estímulo extra para un equipo que lucha por la salvación y que se agarró a esa mínima ventaja en el marcador para creer que se podía obrar el milagro. El Ceuta tenía que remar contracorriente y la tuvo Nané, pero se encontró con una magnífica respuesta de Juanma Cámara, muy seguro siempre bajo palos. El cancerbero salvó el empate de nuevo en un disparo de Chakir en el 38, que tuvo de nuevo al portero xerecista como protagonista de la acción.

Con poco más se llegaría al descanso. El Xerez CD se marchaba al vestuario por delante en el marcador. Nada más reanudarse el encuentro tuvo la primera Camps, con un cabezazo que se fue flojo. Más clara la tuvo David Castro en el 61’, con un remate cruzado, que salía muy cerca del palo izquierdo de la portería que defendía Cámara. El Xerez CD esperaba apuntillar a su rival a la contra y Borja era un incordio para la defensa ceutí. A 15 minutos para el final, el colegiado decidía suspender el partido por unos supuestos insultos racistas a un jugador del conjunto caballa. El parón, por cierto, le vino muy bien al Xerez CD, porque el Ceuta estaba llegando francamente con mucho peligro y el ritmo del encuentro se frenó en seco.

El partido se reanudó tras darse aviso a la Policía Nacional y el Ceuta iba ya a la desesperada tratando de empatar como mal menor. Luego el trencilla expulsó a Arturo del Ceuta, después a Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD y para terminar de liarse señalando una falta, sin dar la ley de la ventaja cuando Benji encaraba ya a Ezequiel, que sustituyó al lesionado Cámara. Por cierto, el argentino estuvo sensacional salvando a su equipo hasta en tres ocasiones. En la primera de ellas y tras su rechace anulaba un gol a Camps por fuera de juego, más que discutido.

Un minuto después los jerezanos se quedaban con diez por expulsión de Álex Revuelta. Las cosas se ponían mejor para el Ceuta. Sin embargo, en el descuento y con todo el equipo volcado, un centro de Ricky encontraba el pie de David Castro y entraba en la meta de Jesús Romero. El 0-2 acababa con cualquier esperanza del Ceuta para empatar el partido.