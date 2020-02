El colegiado detuvo el partido en La Granja por insultos racistas a jugadores visitantes

El partido disputado en La Granja y que enfrentaba al Xerez CD con el Ceuta fue detenido durante casi 15 minutos por insultos racistas de un grupo de aficionados azulinos a Benji, jugador del conjunto visitante.

Corría el minuto 75 cuando el sevillano Fernando Lafuente Sánchez paró el partido a instancias de uno de sus auxiliares y mandó a los futbolistas a sus vestuarios a la espera de la llegada de la Policía Nacional al recinto deportivo.

Cuando se personaron las fuerzas de seguridad, el encuentro se reanudó sin problemas. El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, explicó a los periodistas que “el árbitro para el partido por gritos racistas según me han comentado mis futbolistas. Hay veces que si en una rueda de prensa uno habla todo lo que piensa parece que está buscando un pretexto y el que me conoce sabe que no soy de buscar excusas. Hay cosas que no son normales y o protegemos este deporte o mejor hacer otra cosa".