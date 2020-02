Chakir: "Me llamaron moro sucio y moro guarro"

El jugador del Ceuta, Chakir Kaiouch ha denunciado en su perfil de Facebook los incidentes ocurridos en La Granja durante el partido ante el Xerez CD y que provocó la suspensión del mismo durante unos minutos.

El futbolista dice que “más allá de la derrota de hoy quiero condenar lo que he sufrido durante los 90 minutos. Me dirigí en tres ocasiones al colegiado diciéndole que parara esto porque no paraban de decirme estos insultos racistas; moro sucio, Moro guarro.

Esto no es fútbol ni tampoco es digno de la afición de un club al que nuestro presidente, Luhay Hamido, les ayudó económicamente para que no desapareciera y que recibió un trato ejemplar en el Murube en la primera vuelta. ¡No al racismo!"