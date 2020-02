Nuevo pinchazo del Cartagena ante el filial del Cádiz

El FC Cartagena viajó a Andalucía para enfrentarse al Cádiz B con la presión de mostrar mejores sensaciones en conjunto sobre el césped. El equipo albinegro no se echó atrás y lo que sacó a relucir en los minutos iniciales fue un claro dominio del partido. La nota negativa fue la lesión de Carlos David a los 11 minutos, Ayala entró en su lugar. ¿La parte más positiva? Cayarga, que manejó los tiempos y le dio un plus de calidad a los suyos abierto a banda, además, William se destapó con velocidad y determinación para poner peligro en el área rival cada vez que tenía la pelota.

El filial cadista estaba agobiado y superado por las acometidas de los visitantes, aunque una acción tan extraña como desafortunada hizo que todo se pusiera del revés. Fue una jugada totalmente típica de defensa que cede el balón al portero, pero todo se complicó. Marc Martínez pasó el cuero de nuevo a Andújar tras su pase inicial, el futbolista controló el balón de espaldas y recibió la presión de Sergi Fernández, que le robó la cartera, se quedó delante de Marc y metió el balón en las redes. Era el momento para ver si el Efesé se repondría pronto o no.

El Cádiz se volvió más fuerte e hizo suyo el partido, ahora era el Cartagena el que pasaba apuros y Borja Jiménez empezó a desesperarse en la banda. William y Cayarga tuvieron que volver a echarse el escudo albinegro a la espalda y las sensaciones finalmente se equilibraron. De nuevo más balón del Efesé, pero esta vez dando menos sensación de peligro. No se movió el marcador al descanso, pero el empate visitante estaba cerca.

Con cinco minutos consumidos de la segunda mitad, William no dudó en ser el más atrevido y conectar con el balón para poner las tablas. Borja Jiménez respiró en la zona técnica, pero no era suficiente. Fue necesario un recambio que oxigenase el centro del campo y no le diese toda la responsabilidad en banda a Cayarga. Ahí entró en juego Araujo para darle aire a sus compañeros.

Alrededor del ecuador de la segunda mitad, el Cádiz B bajó revoluciones y el Cartagena pisó más el acelerador. El gol no llegaba, ni en acciones individuales ni a balón parado, entonces comenzó la tensión y la dureza en el juego con algunos balones al corte muy apurados que provocaron más de una tangana. El conjunto cadista ya tuvo clara su intención, calentar el partido para desconcentrar al rival. Por fortuna, los albinegros templaron los ánimos, pero no el rival. Eso provocó la expulsión de Lautaro y los amarillos jugaron con uno menos a falta de 11 minutos para el final.

La conclusión fue vibrante y los de la ciudad portuaria lo tenían todo de cara para llevarse el choque. Carrasquilla, desde muy lejos, chutó con la zurda para que el meta hiciera la parada du su vida. En la jugada posterior la tuvo Caballero de cabeza, pero el balón no quiso entrar. No hubo tiempo para más y al Cartagena le faltaron algunos minutos más y acierto para llevarse el encuentro. Finalmente el árbitro señaló el camino a las duchas y el empate a uno imperó en el marcador.