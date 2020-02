Roberto Díez muestra su escepticismo en contar con presupuestos en febrero

Escepticismo en las filas del Partido Popular para poder contar con presupuestos este mes de febrero. El líder de la oposición en Peñafiel, Roberto Díez, afirma que "si en ocho meses no ha dado tiempo, menos creo que en tres días".

Por otro lado, Díez muestra su preocupación ante la marcha de efectivos de la Guardia Civil del cuartel peñafielense. "Preguntamos, en pleno, si se había hecho algo ante la marcha de cuatro agentes, y nos dijeron que no era competencia del Ayuntamiento, pero entendemos que si ha de ser una preocupación del alcalde", manifiesta.

Del mismo modo, el concejal popular repasa la "falta de trasparencia" sobre el expediente de las Fiestas Patronales. "El propio Procurador del Común ha inscrito al Ayuntamiento entre las entidades que no colaboran con la Cortes de Castilla y León, algo que no he conocido nunca", develó.

También puso sobre la mesa, la ordenanza de Convivencia de la que afirma que "creemos que es una ordenanza que no se ha leído nadie y que da miedo. De aquí a hasta junio contaremos con tres efectivos municipales. Habría que revisarse porque son complicadas de ejecutar", añade Roberto Díez.

Finalmente, Díez quiso responder al alcalde de Peñafiel en materia de retribuciones municipales. "Este señor -por el alcalde- quiso insinuar que los concejales de la oposición cobramos 500 euros, más que aquellos que tienen dedicación". Algo sobre lo que recuerda que "hay que recordar que fue el propio Partido Popular el que llevó una moción al pleno para cambiar eso porque a nosotros no nos parece ético", apunta. "Es infumable el sistema de retribuciones que ha hecho usted -por Elías Arraz-", apunta el ex alcalde del municipio.