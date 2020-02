"La Rioja no se vacía, estamos ante otros retos que tendremos que abordar"

Esta semana se ha presentado la 'Agenda Rural de La Rioja'. Una herramienta en proceso de redacción para marcar la estrategia de desarrollo rural y reto demográfico. La directora general de este ramo, Nuria Bazo, señala que "no compra la expresión 'La Rioja vaciada', porque considera que en esta comunidad no se están perdiendo núcleos rurales". Dice Bazo que "la realidad es que se está perdiendo población en municipios de menos de mil habitantes, que se trasladan a las cabeceras de comarca y Logroño, pero todos ellos mantienen sus viviendas aunque no sean utilizadas de forma habitual". Por ello, en esta materia, la apuesta del gobierno va a ser la "trasversalidad" para dar respuesta a los servicios básicos, y "avanzar desde las necesidades reales en el diálogo con los territorios rurales".

La directora de Desarrollo Rural y Reto Demográfico considera que "hay que incorporar una mirada del medio rural realista, optimista y proactiva".