Los multiservicios, el oasis rural

"Las voces de la despoblación", iniciativa de la Cadena SER que arranca este lunes en Teruel, pone el foco en los Multiservicios Rurales, una idea original de la Cámara de Comercio de Teruel que da trabajo a más de 100 personas en el medio rural. Son el bar, la tienda y la fonda a la vez y permiten que hasta el pueblo más pequeño tenga siempre un lugar donde acceder a lo más básico.

Estás en un pueblo a más de 100 kilómetros de la capital más cercana. Te has quedado sin gasolina. No te queda batería en el móvil. Tienes frío. Y no ves a nadie por la calle. Podría pasarte en Teruel y no estarías tan perdido como parece. Sólo tendrías que localizar el multiservicio. Allí puedes tomarte un café mientras esperas la hora de la comida o de la cena y alojarte incluso si tienes que pasar la noche. Es a la vez la tienda, el bar y la fonda que muchos pequeños municipios perdieron hace años y que, gracias a la iniciativa de la Cámara de Comercio de Teruel, ha permitido dar además empleo a 80 familias en el territorio. Su presidente, Antonio Santaisabel, acaba de anunciar un nuevo programa de activación de estos establecimientos ampliando sus servicios.

Una de las ponentes de la jornada del martes del Foro "Por la España Vaciada" será precisamente la gerente de uno de estos multiservicios, Eva Pacheco, que reconoce que aunque "no es un negocio para hacerse rico sí para poder vivir en el medio rural". Ahora mismo hay 80 multiservicios en la provincia de Teruel, pero la idea ya se ha exportado a Zaragoza y Huesca, donde hay ya funcionan una veintena de estos establecimientos.

Calamocha

El día 10 de febrero, en el recinto ferial de Calamocha, a las 8 de la tarde, se celebra el "Café con Europa", organizado por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, con el apoyo de la Cadena SER.

Está dirigido a todo tipo de públicos y edades, personas activas y con grandes ideas, que aman sus pueblosy los dinamizan. Y de cualquier perfil profesional: estudiantes, emprendedores, empleados, agricultores, ganaderos, creadores o artistas.

La Puebla de Valverde

Al día siguiente, el 11 de febrero, en La Puebla de Valverde, varias mesas de debate, en un encuentro que será presentado por Pedro Blanco (Hoy por Hoy) con el apoyo de Miguel Mena (A Vivir Aragón, Radio Zaragoza).

Participarán expertos,vecinos de la provincia, empresarios y emprendedores rurales que compartirán experiencias y reflexiones en torno a la despoblación.