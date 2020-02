Cierra un bazar de Puertollano hasta que sus dueños completen una cuarentena voluntaria tras viajar a China

No hay vecino de Puertollano que estos días no haya recibido la imagen en su smartphone. Un bazar chino, ubicado en la calle Valdepeñas de la barriada de las 630 de Puertollano, no volverá a abrir sus puertas hasta que sus dueños, que regresaban a esta localidad el 2 de febrero después de viajar a su país natal, completen dos semanas de cuarentena voluntaria. Los propietarios informaban a la ciudadanía en una nota manuscrita en la que especifican que " permanecerán aislados durante 14 días" como medida preventiva ante la epidemia del coronavirus.

Cadena SER puede confirmar, por un lado, que estas personas han dado negativo en todos los controles y no han desarrollado ninguno de los síntomas, y por otro que la región que visitaron está muy distante de Wuhan, pero han decidido cerrar sus puertas como medida preventiva. Otros muchos establecimientos en toda España están adoptando decisiones similares, mientras que desde el Ministerio de Sanidad se hace un llamamiento para evitar cualquier tipo de discriminación hacia la comunidad china en nuestro país.

Precisamente,mañana lunes en nuestro Hoy por Hoy Puertollano y comarca hablaremos con Dani Ruíz Carmona, el joven de 26 años que trabaja como entrenador en un club de fútbol de Wuhan y que lleva desde el viernes 31 de enero en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid junto al resto de ciudadanos españoles que residían en la ciudad foco de la infección. En declaraciones a Cadena SER, a apenas 5 días de pasar esta cuarentena y poder volver a Puertollano, Dani Ruíz señalaba que ha recibido miles de mensajes de cariño y apoyo.