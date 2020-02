La Asociación Abierto hasta el Amanecer, pionera en el desarrollo de programas de ocio alternativo nacida en Gijón hace ya 23 años, ha puesto ya en marcha su 2ª fase de actividad de la 28ª edición del programa de ocio alternativo. Se prolongará hasta el domingo 22 de marzo ofertando más de 1000 plazas en 69 talleres formativos, que tratarán de desdoblarse para dar cabida a los más de 700 jóvenes en reserva. Se trata de una oferta inclusiva, educativa y de promoción de la vida saludable.

Se abrirán las bibliotecas y salas de estudio del centro municipal del Llano fuera de su horario para fomentar la lectura y el estudio y se disputarán hasta 6 torneos deportivos. El deporte tiene un peso muy importante en la programación con más de 340 horas de actividad deportiva y más de 95 equipos inscritos, como efecto sobre los adolescentes apuntaremos que por su organización esta actividad deportiva les permite adquirir otro tipo de habilidades sociales y responsabilidades ya que ellos mismos son quienes gestionan los partidos, no hay árbitros así que son ellos mismos quienes tomas las decisiones arbitrales poniéndose de acuerdo entre los participantes, explican sus organizadores.

Entre las actividades, que incluyen talleres manuales, de cocina desde mejicana a vasca, bailes, hasta karaoke o taller de dibujo anime se hablará de temas que interesan a los participantes, jóvenes de 13 a 35 años, como el encuentro La matemática del juego desarrollado el domingo y cuyo objetivo es el de acercar a los adolescentes esta realidad que puede terminar en una adicción.

El sexólogo Diego Fernández mediador del grupo de salud del Consejo de la Juventud del Principado, será el encargado de realizar otro de estos encuentros; La charla y la actividad práctica "desmontando el 14 de febrero" y la Gymcana enamórate. Se trata de reflexionar sobre la idea de amor romántico que tienen los adolescentes, ojo apunta el sexólogo cuando tiene que ver con los celos como algo patológico que nos excusa para el control excesivo sobre todo a través de las nuevas tecnologías. "Cuando trabajamos con adolescentes, explica, existe el mito de que si no tiene celos es que no me quiere y también el de que hay que ser absolutamente sincero con la pareja" esto último se materializa, relata, el verse obligado a dar las contraseñas de redes como Istagram o permitir un control constante de vigilancia a través de la geolocalización, "sin no tienes nada que ocultar, no te importará" se argumenta y eso es algo perverso, explica.

Diego Fernández expondrá a jóvenes y adolescentes lo saludable que es el amor cuando es "libre, consensuado, no ata ni daña"

El sexólogo apunta que sin criminalizar los celos, algo que entiende como un sentimiento más que hay que saber gestionar, la idea de la charla es dar a los jóvenes y adolescentes otras propuestas, otras realidades más positivas que tienen que ver con entender el amor como algo "libre, consensuado, que ni ata ni daña", nunca relacionado con el sufrimiento, el control o los celos.

Dejamos la entrevista completa.