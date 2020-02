La Unión se atasca (0-0)

La Unión Deportiva Los Barrios no ha pasado este domingo del empate sin goles frente al Sevilla C en el San Rafael en otro partido más que se le atasca al conjunto de la Villa y que le sitúa ya con quince jornadas sin vencer.

Los de Loren Morón trataron de romper su mala dinámica con un once en el que comparecían como titulares nuevos refuerzos como Loren o Dani Guerrero y la realidad es que los barreños salieron decididos al ataque pero sin profundidad arriba. De hecho, las ocasiones más relevantes fueron para los sevillistas con un remate al palo de Francis en el 28' y acto seguido en otra intentona de Casas que la mandó por encima del larguero.

La Unión no apareció por el área rival con cierto peligro hasta el minuto 33 cuando Sidibé se la dio a Triunfo que no acertó a definir en primera instancia por el meta Adrián y posteriormente por un zaguero que rechazó en el primer palo. En la reanudación, la mayor frescura de los 'cachorros' sevillistas propició que el partido se igualara en cuanto a intensidad.

A la hora de partido Dani Guerrero rozó el gol pero no llegó por centímetros a una prolongación de Dani Guerrero y no fue hasta el 85 cuando el también debutante Godoy no acertó con la red ya que el defensa Carmona lo salvó bajo palos. Finalmente, 0-0 que vuelve a dejar a los gualdiverdes a cinco puntos del peligro.

FICHA TÉCNICA:

UNIÓN DEPORTIVA LOS BARRIOS (0): Zamora; Dani Guerrero, Gustavo, Borrego, Loren, Ekedo, Alberto Ramos, Triunfo, Legupín (m.72, Godoy), Dani Guerrero (m.75, Tano), Sidibé (m.80, Javi Heranz).

SEVILLA C (0): Adrián; Raúl, Carmona, Marcos, David León, David Rodríguez (m.73, Cristian), Ríos, Jaime, Bernal (m.82, Cristóbal), Francis, Casas (m.90, Limones).

ÁRBITRO: Vázquez Tovar (Colegio Malagueño). Amonestó por parte local a Ekedo, Triunfo, Dani Guerrero, Tano.

SIN GOLES.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 24º jornada del Grupo X de Tercera División disputado en el Polideportivo San Rafael ante unos 600 espectadores.