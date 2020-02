Los Barrios reclama un comité de gestión propio para el recinto fiscal de Zona Franca

El Pleno del ayuntamiento de Los Barrios va a aprobar, este lunes, instar al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y al Ministerio de Hacienda a que en la modificación de los estatutos del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz incluya como miembros natos del Consorcio, además de los ya existentes, al alcalde de Los Barrios; a 5 concejales del Ayuntamiento de Los Barrios; un representante de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

También propone que haya un representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar y a un representante de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

"No es lógico que la gestión de esta nueva Zona Franca se realice desde Cádiz, por un comité que, por ejemplo, está formado por entidades de Cádiz o incluso representantes políticos de allí. Lo lógico es que el comité ejecutivo de esta zona este formado por entidades de aquí y políticos de la comarca y nuestro municipio”, apuntó el alcalde de la localidad, Miguel Alconchel.

Este acuerdo, si es aprobado, se trasladará a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para que se a su aprobación el acuerdo propuesto.

Alconchel ha señalado que “no es una cuestión de reivindicación geográfica, ni mucho menos, si no la certeza y el convencimiento de que, en la actualidad, los agentes económicos y sociales del Campo de Gibraltar deben estar implicados directamente en la gestión y desarrollo de del futuro económico y social de nuestra comarca. El Puerto de Algeciras por ejemplo, no tendría lógica que no tuviera un papel principal en el desarrollo de una Zona Franca que estará tan vinculada a la actividad portuaria de Algeciras, y en cambio la toma de decisiones al respecto sí corresponda al Puerto de Cádiz”, asegura el primer edil.

“De la misma forma que no parece que tenga sentido que la Mancomunidad de Municipios no tenga representación en el seno de la nueva Zona Franca de la Bahía de Algeciras, que tiene un claro impacto en la economía y el desarrollo del Campo de Gibraltar, o que el alcalde y la Corporación Municipal de Los Barrios, siendo el municipio donde se ubica el recinto de la nueva Zona Franca, igualmente no participe de forma directa en el desarrollo económico de su propio municipio, y en cambio sí decidan en el desarrollo de Los Barrios, el alcalde de Cádiz y los concejales del Ayuntamiento de Cádiz”, apunta el alcalde.

La Zona Franca de Los Barrios contará con un espacio de 200.000 metros cuadrados en una parcela y una superficie útil de 130.000 metros donde las empresas podrán acogerse a un régimen fiscal especial para generar actividad económica y empleo. La Zona Franca ya ha pedido la licencia de obras para ejecutar el vallado perimetral, necesario por cuestiones legales para este tipo de recintos.