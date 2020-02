Santa Catalina pide una plaza pública

La Asociación de Vecinos de Santa Catalina pide que se aproveche el Plan de Regeneración Urbana para la conversión del patio del Centro Cívico Virgen de las Viñas en una plaza pública. Es una de las cuestiones que tiene más claro este colectivo dentro de las sugerencias que planteará a este programa, que se llevará a cabo a tres bandas entre las administraciones central, regional y local para la mejora de viviendas y de espacios de uso público de este barrio.

El colectivo vecinal tiene voz en lo que se refiere a las posibles mejoras de espacios comunes. En este sentido, planteará, por ejemplo, reformar la acera de la Calle Santiago en la zona de los bloques y, sobre todo, la reconversión del patio del antiguo colegio para dotar a Santa Catalina de una plaza para todo tipo de actos públicos, que actualmente no tiene. “Queremos que en patio del centro cívico se haga una plaza pública y que se le dé luego el contenido que sea, porque ahora si queremos organizar una verbena no tenemos un lugar apropiado, puesto que la plaza Obispo Acosta es particular de uso público y si un día se pusieran los vecinos en sus trece pues podían decir que ahí no se hace nada”, advierte Antonio Adeliño, el secretario de la asociación.

Después de la reunión que el equipo redactor de este plan tuvo con los vecinos el 25 de noviembre en el Centro Cívico Virgen de las Viñas, a la que asistieron 130 personas, ahora la asociación está pendiente de que se habilite una oficina en la que se recojan todas las sugerencias y mejoras a este programa.