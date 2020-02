Los habitantes del Suroccidente piden una "discriminación positiva" al Servicio de Salud del Principado

Miembros de la Plataforma Cívica para la Defensa de la Sanidad en el Suroccidente Asturiano han acudido a última hora de esta mañana a trasladar a la gerente del SESPA la petición de más recursos humanos y de mejoras en las instalaciones sanitarias que prestan servicio a los habitantes del área II que abarca los concejos de Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Ibias y Degaña. Aseguran que la zona se ve especialmente penada por la orografía, la dispersión de los núcleos de población y el envejecimiento de las personas que los habitan. Piden una “discriminación positiva” por parte del Servicio de Salud dotando a esa área de los servicios necesarios. Creen que es preciso que la administración haga atractiva esa área para los profesionales de la sanidad y para ello según el portavoz de la plataforma José Alberto Andreolotti, demanda una oferta pública de empleo que sea consecuente, en cantidad suficiente y que atraiga a los profesionales estableciendo criterios como una mayor puntuación por estar en esa área, ayudas al transporte o ayudas a las familias.

Aseguran además estar siendo “víctimas de un pequeño desmantelamiento” ; no solo carecen de una UVI móvil sino que también en las especialidades del Hospital Carmen y Severo Ochoa que es el centro de referencia se están amortizando cada vez más plazas y no se cubren ausencias, permisos o vacaciones lo que aboca al cierre de consultas y el aumento de las listas de espera que afectan también a las intervenciones quirúrgicas por falta de anestesistas. Asimismo denuncian que el área de salud mental en Cangas del Narcea está ubicada en un edificio con barreras arquitectónicas y sin capacidad suficiente para dar el servicio adecuado. Vaticinan desde la plataforma que los problemas irán a más si la administración sanitaria del Principado no toma ya medidas para solucionarlos.