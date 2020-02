Arnau: "Hay que afrontar las consecuencias de lo que se hace"

El Real Oviedo está pendiente de conocer la sanción que va a recibir el técnico Javi Rozada tras ser expulsado en el pasado encuentro ante el Rayo Vallecano cuando el colegiado del encuentro señaló penalti. Una sanción que, según comentó el exárbitro Iturralde González, colaborador de la Cadena SER, podría alcanzar los cuatro partidos por reincidente.

Una vez finalizado el encuentro el colegiado Daniel Trujillo Suárez reflejó en el acta que Rozada era expulsado por "entrar dentro del terreno de juego, con el juego detenido, protestando de forma ostensible, con los brazos en alto y lanzando una botella de plástico que portaba en su mano contra el suelo, siendo sujetado por miembros de su club tras ser expulsado".

Escucha las palabras de Francesc Arnau:

Hoy el director deportivo del club, Francesc Arnau, tomó la palabra en la presentación de Simone Grippo y analizó lo ocurrido: "Hay que afrontar las consecuencias de lo que se hace, tendremos que actuar. Apoyar al cuerpo técnico y tendrá que tomar más protagonismo Benavides. Lo que más me importa es ver el equipo cómo está... comprometido con el míster y el cuérpo técnico. Los jugadores van a dar un paso al frente por lo responsabilizados que están de la situación".

"Independientemente de la jugada en particular, estamos hablando de unificar criterios. No discuto que lo sea, pero la de Mojica por ejemplo en Girona el árbitro no va a ver las imágenes. Que luego a lo mejor va y toma la misma decisión. Estamos todos un poco confundidos y provoca tensiones. A veces el VAR es un elemento que no las está eliminando del todo. Todos tenemos que ayudar a que sea más perfecto y evite ese tipo de situaciones", explicó sobre la mano de Lolo en Vallecas y la disparidad de criterio del VAR a la hora de señalar unas manos u otras.