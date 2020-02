"Pediremos responsabilidades pero lo primero son las víctimas"

El alcalde de Emua, Juan Carlos Abascal, señala que "la prioridad son las dos personas que siguen sepultadas y después trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Es muy humano el miedo y la preocupción pero los datos que me llegan de los técnicos del Gobierno vasco, la calidad del aire es óptima, se están haciendo análisis con una estación permanente", ha dicho en 'Hoy po hoy Bilbao'.

"Si fuera lo contrario, seremos los primeros en informar" . Y ha recoerdado que "no sería la primera vez, hace unos años en la antigua Monroy hubo una explosión que obligó a cerrar las ventanas, pero no es el caso ahora. No se trata de generar alarmas innecesarias", añade.

El primer edil también ha señalado que "pediremos responsabilidades pero eso vendrá después de acometer la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos". "Como ayuntamiento, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en este asunto. Quizás alguno de los que están convocando esas manifestaciones tienen que dar en el futuro explicaciones. Algunos partidos que han estado gestionando institucions y organizaciones quizá tengan que dar explicaciones más adelante", ha concluído