Primi: "Cada vez disfrutamos más ganar el Criticón"

Acaba de producirse el fallo del Premio Criticón y vuelve a ganarlo Los Bambones, la murga reina de este prestigioso galardón que otorga la prensa especializada. Primi Jesús Rodríguez, director del plantel lagunero, dice estar "muy alegre, el doble que otras veces", por un reconocimiento que valora la segunda letra que cantaron en la final. La del apagón. Durante la entrevista, pide un trato equitativo por parte de la organización a todas las murgas. Y confiesa que el viernes le gustó más Diablos Locos que Zeta Zetas. Aunque felicita a las dos.

Van ya 11 Criticones. ¿Son ustedes como los equipos grandes de fútbol, que no se cansan de ganar?

La verdad es que cada vez lo disfrutamos más. El Criticón ha cogido prestigio con los años y es un premio con mucha solera. Después de cada concurso se aguarda con mucha expectación a ver cuál de las canciones gustó más. Es un premio que se valora mucho por parte de las murgas y ya te digo que en nuestro caso cada vez se disfruta más. Este año me ha dado un alegría mayor, el doble que otras veces, no sé bien por qué.

Esta vez lo han conquistado gracias a la segunda canción de la final, la del apagón. ¿Es el tema de los cuatro que más le gusta?

Me gustan los cuatro, aunque a mí particularmente el que más me gusta es el dedicado a Coalición. Y 'Decisiones y elecciones' me encanta también. Bueno, y éste con el que hemos ganado. Me gusta porque es diferente. Porque aunque juguemos con otras cosas, lo que gustó fue la letra. Tenia miedo de que se quedaran solo con el envoltorio.

¿Cómo surgió la idea?

Tal y como te la voy a contar. Es el cuarto tema que montamos y no sabíamos aún a qué cantar. Habíamos terminado la tercera canción y surgió el apagón [el cero energético que sufrió la Isla hace unos meses]. Entonces decidimos hacer un apagón en directo. La idea era cantar el tema entero a oscuras. Luego al terminarla nos dimos cuenta de que no podíamos hacerlo, que era una locura. Y planteamos meter velas, una luz... y así surgieron los complementos. Yo estoy orgulloso de la canción porque lo primero que montamos fue la letra. Uno de nuestros letristas (Mario) tenía ganas de meter luces de móviles pero descartamos esa opción de cambiar la letra para meter a calzador esa idea. Lo curioso es que, sin incitar a que esto ocurriera, el público fue y prendió sus teléfonos. Fue una locura. Al fin y sin quererlo, Mario se salió con la suya.

¿Entiende que haya murgas que paguen dinerales por una letra?



Va en contra de mis principos murgueros pero como todo evoluciona, según parece, me he quedado solo en el camino defendiendo que no es lo más apropiado. Nosotros no entendemos la murga así. Pero en todo caso sí quiero remarcar que éste no es un premio solo al grupo de letras, a los que escribimos. Luego esa canción hay que defenderla encima de un escenario y para que el jurado del Criticón se pueda fijar tienes que hacerlo muy bien. En eso tiene mérito toda la murga. Los componentes dicen: es un reconocimiento a ustedes, a los que escriben. Pero si estuviese cantado horrible, ni la habrían mirado.

Que jugasen con los efectos especiales, ¿quiere decir que Bambones se está adaptando a los nuevos tiempos del concurso?

A ver, yo entiendo que la gente muy joven pueda pensar eso. Los que son mayorcitos y están siguiendo las murgas desde años, saben que con luces y efectos se ha jugado siempre. Bambones, incluso en 2002, con luces en el gorro cuando hicimos un apagón estilo como éste. Nosotros no sabemos de tecnologías. Somos más cutres (risas) y lo que montamos en la final fue con cartones y bombillitas de las que se compran en la ferretería. Nosotros no contratamos empresas ni hacemos superproducciones. De hecho, en Carnavales vamos a pasear el montaje por ahí. A nosotros la era de la nueva tecnología no nos va; nosotros somos murga.

En final, ¿le gustó más Zeta Zetas o Diablos?

¿Tengo que opinar? Es que hay gente con la piel muy sensible. Lo que me haya gustado a mí es sencillmante la opinion. Y a mí me gustó más Diablos Locos. Los vi y me encantaron. Que esté de acuerdo con lo que cantan es lo de menos. Ni siquiera creo que los jurados deban quedarse con lo que las murgas opinan. Debe valorarse cómo lo hicieron, cómo conectaron... y Diablos lo hizo con todo el Recinto siendo murga 100%. Tiene un meritazo increíble, sobre todo el segundo tema. Fueron los Diablos de toda la vida. Y les felicito por su actuación, igual que felicito a Zeta Zetas por haber ganado el Primero.

¿Tiene la sensación de que cada vez es más difícil que Bambones gane un Primero por el tipo de espectáculo que ahora priman los jurados?

El jurado está premiando cosas ahora que no se entienden, pero los premios van y vienen. Lo único que pido a la organización es el mismo trato a todas las murgas; los mismos privilegios y los mismos inconvenientes. No pido ni más, ni menos. Todas las murgas trabajamos de forma incansable, de la primera a la última. Y no solo pido, además exijo a la organización del concurso de murgas de Santa Cruz que el trato sea el mismo. Que no tengamos que estar luchando para 20 minutos de ensayo o para que en el apagón que pretendíamos se apague la pantalla de detrás. Queremos que el trato sea igual para todas y la realidad es que no se trata igual a todos. Y una parte de la culpa la tienen ustedes, los periodistas, que no investigan.

¿Le molestó algo de lo que se cantó a Bambones en concurso?

No me molestó. Nosotros también hemos insinuado cosas de otras murgas. Y si nos cantan, pues será que entienden que lo merecemos. Lo que se nos cantó concretamente este año, no me gusta y además es incierto. Pero respeto que si piensan eso y lo cantaron, no queda otra cosa que aceptarlo y acatarlo. Y ya está.

Tuvo usted el detallazo de acordarse de Masi, que deja la dirección de Diablos. ¿Le va a echar de menos al frente de la fila?

Yo sí. Lo voy a echar mucho de menos. Tenemos una relación desde el 95 hasta hoy. Son 25 años en los que hemos rivalizado, hemos sido murgas contrincantes y hemos tenido rifirrafes, pero también hemos compartido alegrías, tristezas, enfados... Cada año era diferente pero sin perdernos el respeto. Hemos tenido nuestros desayunos juntos durante muchísimo tiempo con gente de su grupo y el mío, y yo el otro lo decía: ahora que tengo más pasado que futuro, es una lástima no ver a gente de los míos, de los de mi época. El que me quedaba era Masi, así que lo voy a echar de menos. Está su hijo y lo quiero un montón pero está claro que se va de la dirección de Diablos Locos un indiscutible y un auténtico referente.