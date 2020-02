A Coruña visibiliza la epilepsia en su día internacional

Hoy se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Una enfermedad que sufren en A Coruña unas 5.000 personas. Dentro de los actos organizados por la Asociación Coruñesa de Epilepsia este mediodía se ha celebrado una concentración en la plaza de María Pita, con lectura de un manifiesto reivindicativo.

400.000 pacientes en España

Una enfermedad que sufren 400.000 pacientes en España y de la que se hacen 20.000 diagnósticos al día.

El presidente de la entidad en A Coruña, Santiago Grandío, reclama dotación presupuestaria a las administraciones para contratar más personal especializado en los hospitales y también para investigación.

Grandío denuncia que "non se pode estar a invertir menos dun euro en neuroinvestigación". "As plantas de neuroloxía non deben estar para coller po, se non para ter personal suficiente para atender ós doentes", concluye.

A Coruña reclama una sociedad libre de estigmas

El Concello, en palabras de la alcaldesa Inés Rey, ha reclamado una sociedad libre de estigmas, ante una enfermedad que no entiende de edades, y también inversión tanto para el tratamiento como para cofinanciar una medicación elevadamente cara.